El pasado 3 de julio el mundo del fútbol despertó con una triste noticia: Diogo Jota, junto a su hermano André, falleció en un accidente automovilístico mientras se encontraba en España.

Una trágica información que no dejó a nadie indiferente, y cuyas muestras de cariño y afecto atravesaron las fronteras. Muestras que siguen vigentes hasta estos días.

Sin embargo, ahora las emociones seguirán a flor de piel porque el Liverpool da a conocer una “última entrevista”, cuya grabación ocurrió solo un par de semanas antes del trágico hecho.

La última y emocionante entrevista a Diogo Jota

Fue el propio club quien revela el primer adelanto de la entrevista a Diogo Jota, donde fue protagonista de “Campeones 24-25: La historia interna”, un documental que repasa la última Premier League que conquistaron.

En ella, el jugador aborda lo complicado que fue la última temporada y lo bien que terminó, siendo clave en el clásico ante Everton que terminó sentenciando el título.

“Fue una temporada muy dura para mí, pero siempre estuve allí luchando y pude ayudar al equipo ese día y estoy orgulloso de lo que pude hacer”, comentó el portugués.

Acerca del ya mencionado gol que los hizo gritar campeón, Jota comenta que “es difícil de describir. Esa es la sensación que busco cuando juego al fútbol, por eso uno pone toda su vida y todo su esfuerzo en momentos como ese, momentos en los que se puede decidir un partido importante“.

Diogo Jota falleció el pasado 3 de julio en un trágico accidente en España. Foto: Julian Finney/Getty Images.

“Como delantero, la mejor manera de jugar es marcar un gol; vale la pena seguir buscando momentos así. Te sientes increíble”, agregó en la entrevista.

Finalmente, el jugador sostendría el profundo efecto para su vida el ganar la última temporada. “Es un logro extraordinario para un hombre pequeño que vino de Gondomar, donde tuve este sueño. Por fin lo logramos. Pero es un momento que atesoraré para siempre, como dije, porque es un logro extraordinario”, cerró.

El video completo será publicado durante este 13 de agosto a través de las plataformas del Liverpool.

Mira el adelanto de la emotiva última entrevista al jugador:

