Premier League

¡Festival de golazos! Manchester City vence al Liverpool y presiona al Arsenal en Premier League

Los Ciudadanos consiguieron un importante triunfo ante los Reds, que siguen complicados y lejos de la cima. Erling Haaland se perdió un penal, pero lo arregló.

Por Jp Viluñir Silva

Erling Haaland se perdió un penal y lo arregló con un golazo para abrir el triunfo del Manchester City ante Liverpool.
El Manchester City sigue volviendo a ser el de antes y este domingo dio un golpe clave en la Premier League. Los Ciudadanos se hicieron respetar como locales y golearon por 3 a 0 a un Liverpool que sigue complicado.

El elenco dirigido por Pep Guardiola logró imponer sus términos desde el primer minuto. Erling Haaland sorprendió a todos luego de fallar un penal que parecía costarle caro a su equipo, pero lo arregló unos minutos más tarde con un tremendo cabezazo.

El resultado le permite a los Ciudadanos recuperar terreno y seguir a la caza del Arsenal en la cima del torneo inglés. Por su parte, los Reds suman más o más dudas en una temporada muy lejana a la que se esperaba después de ser campeones.

Manchester City golea al Liverpool para seguir presionando en la Premier League

La lucha por el liderato de la Premier League sigue en llamas y con un Manchester City que no da ventaja alguna. Los Ciudadanos siguen acechando al Arsenal y más luego de golear al Liverpool en el Etihad Stadium.

Jeremy Doku selló la goleada del Manchester City ante Liverpool. Foto: Photosport.

La alegría pudo comenzar temprano luego que Jeremy Doku recibiera una falta en el área que le dejó el penal servido a Erling Haaland en apenas 13′ minutos de juego. Sin embargo, el Androide no estuvo fino y el portero Giorgi Mamardashvili le adivinó el lado.

Pero el delantero tendría su revancha un poco más tarde. Fue en los 29′ cuando un centro encontró al noruego por los aires, donde le cambió el palo al guardameta y lo dejó sin opciones, decretando el 1 a 0.

Cuando se jugaban los descuentos del primer tiempo, el Manchester City logró marcar el segundo para irse más tranquilo. Nico González sorprendió con un remate desde fuera del área que se clavó con lo justo por debajo para el 2 a 0 que selló los 45 iniciales.

Ya en al segunda etapa, los Ciudadanos no bajaron la intensidad y lograría estirar aún más su ventaja. Cuando el reloj marcaba los 63′ de juego, Jeremy Doku se jugó la personal por la izquierda y se matriculó con un golazo para el 3 a 0 definitivo.

El resultado le permite a los dueños de casa alcanzar los 22 puntos, instalándose en el segundo lugar de la tabla sólo a tres del Arsenal (25). Por su parte, los pupilos de Arne Slot no logran meterse en la parte alta y se estancan en el octavo puesto con 18 unidades.

Manchester City le da un baile al Liverpool y sigue tratando de recuperar el terreno perdido en el inicio del torneo. Los Ciudadanos no quieren dejar de soñar con tomar la cima y así encaminarse a un nuevo título.

¿Cuáles son los próximos partidos del Manchester City y Liverpool?

Manchester City y Liverpool aprovecharán la pausa por la fecha FIFA para enfocarse en los próximos partidos que tienen en la Premier League. Mientras los Ciudadanos visitarán al Newcastle el sábado 22 de noviembre desde las 14:30 horas, los Reds serán locales ante Nottingham Forest en la misma jornada, pero a partir de las 12:00 horas.

Así está la tabla de posiciones de la Premier League 2025/26

