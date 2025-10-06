Por esas cuestiones que tiene el destino, México será el rival de la selección chilena en el Mundial Sub 20, donde el anfitrión del torneo se instaló gracias a las tarjetas amarillas. Ese criterio inclinó la balanza a favor de la Roja en desmedro de Egipto.

A pesar de la postrera victoria de los africanos en el cierre del Grupo A en el mismísimo Estadio Nacional. El siguiente escollo del equipo dirigido por Nicolás Córdova será el cuadro azteca, que tiene en sus filas a uno de los mejores jugadores del certamen.

Si no el mejor: las referencias son para Gilberto Mora, un habilidoso jugador de 16 años que pertenece a los registros de Xolos de Tijuana. Es oriundo de Tuxtla-Gutiérrez, en Chiapas. Cuando todavía era un quinceañero se estrenó en la primera división azteca. Con esa misma edad, anotó su primer gol.

Gilberto Mora se ha erigido como una de las grandes estrellas del Mundial Sub 20. (Andres Pina/Photosport).

Todas esas esperanzas que levantó en suelo azteca, Mora las ha confirmado en territorio chileno. Le convirtió un doblete a España. Y le anotó de penal a Marruecos en el cierre de la fase grupal. Tres tantos y una asistencia para confirmarse como la gran amenaza que enfrentará Chile este martes 7 de octubre a las 20 horas en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

Gilberto Mora anotó desde los 12 pasos ante los africanos de Marruecos. (Sebastian Cisternas/Photosport).

Este jovencísimo futbolista es dirigido en México por Sebastián Loco Abreu. “Le dije que disfrutara con esa solvencia y naturalidad que tiene”, expuso el otrora trotamundos ariete charrúa, quien incluso jugó en Deportes Puerto Montt. Mora también tiene un punto en común muy importante con Erling Haaland, el goleador noruego que rompe redes en el Manchester City de Inglaterra.

Erling Haaland es una figura del Manchester City de Inglaterra. (Ryan Pierse/Getty Images).

Gilberto Mora, el crack que alarma a la selección chilena con México en el Mundial: ¡su agente es la de Haaland!

El mejor jugador de México seguramente ha sido observado cuantitativa y cualitativamente por el staff técnico de la selección chilena, que mediante Nicolás Córdova le ha sacado brillo a las métricas en el Mundial Sub 20. Gilberto Mora es asesorado por una agente brasileña.

Se trata de la misma representante que trabaja junto al goleador noruego Erling Haaland. Sí, Rafaela Pimenta, quien heredó la empresa del italiano Mino Raiola, quien falleció en abril de 2022. “Puede jugar donde sea, ya hubo ofertas. No pudo decir mucho más”, expuso la empresaria.

Rafaela Pimenta junto a Santiago Giménez y Gilberto Mora, dos talentos que representa. (Instagram).

“Tiene un aura, un magnetismo, algo que cuando ellos llegan a un lugar tú lo sientes. Este talento se va solo a desarrollar porque él tiene la concentración y todo lo que necesita. Lo pones en un campeón de la Champions League y podrá jugar”, dijo Pimenta, como para tomar dimensión de las expectativas cifradas en el azteca.

Gilberto Mora celebra una de las tres conquistas que lleva en el Mundial Sub 20. (Andres Pina/Photosport).

Por cierto, la brasileña reveló una charla con un empresario que acaba de asumir como dueño de un club del fútbol chileno: O’Higgins de Rancagua, que tiene en su cúpula a Jorge Alberto Hank como uno de sus propietarios. “Estuve con él. Es un hombre inteligente, muy bien preparado”, dijo la agente, una de las más importantes del mundo.

“Sabe muy bien lo que está haciendo. Conoce el mercado, conoce a los jugadores, conoce el fútbol y tiene gran pasión. Además, encontré un hombre que tiene humanidad y que se interesa por Gilberto de verdad. Por él, su familia y por el bien de ellos. Son inteligentes, saben lo que están haciendo y yo estoy convencida”, contó hace un par de días la influyente Rafaela Pimenta.