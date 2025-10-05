Experto asusta al Métrico Nicolás Córdova con una brutal frase sobre México: “Es superior…”

La métrica que salvó a la selección chilena en el Mundial Sub 20 fue el Fair Play, porque clasificó a octavos de final al tener menos cantidad de tarjetas amarillas que Egipto.

La Roja tuvo una frase de grupos para el olvido, ya que apenas le ganó a Nueva Zelanda (por dos errores de los oceánicos) y cayó frente a Japón y los africanos, pero igual se metió en la fase de eliminación directa.

Ahora, Chile tiene que jugar ante México por los octavos de final, partido duro, debido a que los aztecas clasificaron en el grupo de la muerte sobre España y el eliminado Brasil.

Fabián Estay analiza a México, el rival de Chile

Para conocer detalles de México en RedGol nos pusimos en contacto con Fabián Estay, ex seleccionado nacional que trabaja como comentarista en el país azteca.

El ex volante de creación analizó a los mexicanos y aseguró que son mucho mejor equipo que el del Métrico Nicolás Córdova.

“Nos vamos a enfrentar a un equipo que yo le veo mucho futuro. En esta Sub 20 de México hay tres o cuatro jugadores que levantan la mano como posibles jugadores para ir a un Mundial con la adulta. Te nombro a Montiel, el capitán, Mora que tiene 16 años, el central Ochoa y Obed, que juega en la MLS, el con más experiencia”, comentó el Pelusa.

“Es una selección que ha ido creciendo. Compitió muy bien contra Brasil, contra España y Marruecos. En ese sentido, Chile tendrá que jugar mucho mejor de lo que ha mostrado para poder ganarle a México. No sé si Chile tenga que hacer un partido perfecto, pero sí mostrar otras cosas. Se puede generar opciones y todo, pero Chile no tiene funcionamiento ni ese golpe de calidad en la parte ofensiva. Falta creatividad y barrio que sean irreverentes los chicos. Hubo opciones contra Egipto, pero Egipto ajustó y te dio vuelta el partido, te dejó sin argumentos. Es complicado”, agregó.

Por último, puntualizó que los mexicanos son mejores, pero que la condición de local puede ser favorable para la Roja.

“Todos los partidos son diferentes. Planificas un partido y a los 6 minutos te hacen un gol y tienes que modificar. Me parece que México es ligeramente favorito contra Chile, pero la localía puede pesar. Como equipo e individualmente, México es superior a Chile“, cerró.

¿Cuándo y a qué hora juega Chile vs México por el Mundial Sub 20?

El partido por los octavos de final del Mundial Sub 20 entre Chile y México se jugará este martes 7 de octubre, a partir de las 20:00 horas en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso.