La selección chilena ya tiene rival para los octavos de final del Mundial Sub 20, porque esta jornada quedó establecido que la selección de México será su oponente en Valparaíso.

Un partido que está agendado para el martes a las 16.30 horas, pero que de último momento tendrá una importante modificación para los hinchas que asistan al encuentro.

Todo, porque desde la FIFA confirmaron el cambio en la programación del partido, donde ahora será en la franja estelar del día martes, pasando a las 20.00 horas.

Con esto, el partido que abrirá la jornada y la serie de los octavos de final tendrá como protagonista a Ucrania, quien espera por uno de los mejores terceros que todavía no está definido.

La Roja buscará en Valparaíso el paso a los cuartos de final. Foto: Andres Pina/Photosport

¿A qué hora jugará Chile vs México en el Mundial Sub 20?

Los hinchas nacionales tendrán que acomodar sus agendas para la jornada del martes en el Mundial Sub 20, luego de que la FIFA decidió mover de franja horario el partido de la selección chilena.

Con esto, se jugará de noche en el estadio Elías Figueroa en Valparaíso, lo que fue consultado con las autoridades locales, de manera que permita un mayor público nacional.

El partido estaba programado para las 16.30 horas, donde iba a ser el primer de todos los octavos de final, pero ahora quedará en el segundo turno en Playa Ancha.