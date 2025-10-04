La selección chilena ya tiene rival para los octavos de final del Mundial Sub 20, donde tendrá que disputar un durísimo partido ante la selección de México, que finalizó segundo del grupo C.

Los mexicanos se impusieron por 1-0 en el último partido de su serie ante la sorprendente Marruecos, quienes ya habían derrotado a España y Brasil, dando que hablar en el torneo.

Los norteamericanos se impusieron con un único tanto desde lanzamiento de penal, que fue convertido por Gilberto Mora Zambrano, que los hizo celebrar en el Puerto.

En ese sentido, México se cruzará con la selección chilena, que clasificó muy cuestionada por tener menos tarjetas amarilla y sólo sumó un triunfo en tres partidos.

La selección de México se metió en octavos y en el camino de Chile. Foto: Sebastián Cisternas/Photosport

ver también La selección chilena viaja a Valparaíso para seguir en el Mundial Sub 20

Brasil quedó eliminada en el Mundial Sub 20

El otro partido que mantuvo la atención de la selección chilena fue el que jugaron España contra Brasil en el Estadio Nacional, porque ambos países aparecían como posibles rivales de la Roja.

Publicidad

Publicidad

Dos que se apuntaban como favoritos en el papel tuvieron que jugar un muere muere, donde España se quedó con la victoria por 1-0 con gol de su gran figura en el torneo: Iker Bravo.

Un marcador que entregó una de las grandes sorpresas en el Mundial, porque con este marcador Brasil terminó en el último lugar con tan sólo un punto quedando eliminada, mientras que España espera resultados para avanzar como uno de los mejores terceros.

Iker Bravo fue el gran verdugo de Brasil en el Mundial Sub 20. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Publicidad

Publicidad

Tabla de posiciones:

Así terminó el grupo C del Mundial Sub 20.

¿Cuándo juega Chile vs México por el Mundial Sub 20?

La Roja de Nicolás Córdova enfrentará a la selección de México el martes 7 de octubre, en un partido que fue agendado en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso, a las 16.30 horas.