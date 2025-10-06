Mientras México Sub 20 cuesta 35 millones de euros, esto vale la selección de Chile

Comenzó la ronda de definiciones del Mundial Sub 20. La selección chilena clasificó como segundo del grupo A y tras pasar minutos de terror por la derrota frente a Egipto, ahora tiene la chance de disputar los octavos de final.

El equipo dirigido por Nicolás Córdova se mide frente a México que terminó segundo en el “grupo de la muerte” y dejó en el tercer puesto a España y a Brasil fuera del torneo. Por lo que es uno de los equipos más fuertes del torneo.

“Para volver a competir el martes tenemos que armar de nuevo estos jugadores desde la cabeza”, advirtió el estratega nacional de cara a lo que será el duelo del martes 7 de octubre en el Estadio Elias Figueroa.

¿Cuánto cuestas la selección de Chile vs México?

El tema es que la selección dirigida por Sebastián Arce marca una importante diferencia con Chile. México en el Mundial Sub 20 es la cuarta selección más cara. Según Transfermarkt cuesta 35,20 millones de euros.

Entre sus figuras destaca Gilberto Mora del Xolos de Tijuana que con tan solo 16 años está tazado en 4,5 millones. Incluso Bolavip detalla que recibe un salario de 10 mil dólares por temporada.

Pero las diferencias se acrecienta ya que el más caro en México es Obed Vargas del Seatle Sounders con 8 millones de euros y Elías Montiel del Pachuca con 5,5 millones de la moneda europea.

Las selecciones más caras del Mundial Sub 20: Chile es superado por México

Por su parte, Chile está tazada en 8,8 millones de euros. Sin sus grandes figuras como Damián Pizarro e Iván Román, la Roja Sub 20 tiene como su máximo exponente a Lautaro Millán con 2,5 millones de euros.

Más atrás, viene el defensa de Palestino y que ha sido titular en toda está campaña Ian Garguez con 650 mil euros. Lugo le sigue el ariete de la UC y capitán de la Sub 20 Juan Francisco Rossel con 600 mil euros.

¿Quién transmite a Chile vs México en el Mundial Sub 20?

El partido que abre los octavos de final está programado para este martes 7 de octubre a las 20:00 horas. El encuentro entre Chile y México por el Mundial Sub 20 se disputará en el Estadio Elias Figueroa de Valparaíso.

Dicho encuentro será transmitido por Chilevisión, mientras que por el cable también estará la opción de DSports. Vía streaming estarán habilitados Chilevisión.cl, PlutoTV y DGO.