Se peleó con Javier Correa y ahora advierte a la Roja en el Mundial Sub 20: “Somos un equipo difícil”

El Mundial Sub 20 entra en su recta final. Los octavos de final están a la vuelta de la esquina y todo parte con los octavos de final de está semana. Lo que tendrá como protagonista a Chile, que tras su sufrida clasificación se debe medir ante México.

La selección dirigida por Eduardo Arce superó a Marruecos y se clasificó segundo en el grupo C. Zona que fue denominada como el “grupo de la muerte” y donde dejó tercero a España y eliminado a Brasil.

ver también Le ganaron a Chile, celebraron con todo y ahora parecen más fuera que dentro del Mundial Sub-20

Por lo que el elenco dirigido por Eduardo Arce se transforma en uno de los equipos a considerar. En especial por sus figuras como Gilberto Mora, Obed Vargas y Alexei Domínguez. “Estamos en un Mundial y lo vamos a enfrentar como lo que somos, un equipo difícil. Enfrentamos un grupo complicado, pero sabíamos que tendríamos mucho trabajo para llegar donde estamos y lo logramos”, lanzó el DT tras el paso a octavos.

“He visto algunas cosas, conozco un poco el planteamiento, pero vamos a trabajar muy serios, enfrentando a un rival que está en casa y que va a luchar por lo suyo”, advirtió Arce a la Roja, en la previa al duelo de este martes a las 20:00 horas.

La desconocida pelea del DT de México con Javier Correa

Lo que muchos no saben, es que el DT de México, Eduardo Arce, guarda un particular enfrentamiento con el delantero de Colo Colo, Javier Correa.

Este particular hecho se registró en 2023, cuando el trasandino defendía al Santos y Arce era el entrenador del Puebla. “Siempre andas provocando”, le recriminó el calvo estratega.

Publicidad

Publicidad

ver también “Perdónenme, pero…”: Claudio Palma deja la grande por crudo análisis contra Nicolás Córdova

“Creo que tiene que cerrar la boca y dedicarse a entrenar a sus jugadores. Me debería decir las cosas en la cara, pero como no tiene huevos no lo va a hacer”, respondió después Correa certero sobre su postura acerca del entrenador.

El intercambio entre ambos se hizo popular y en México se robó todas las portadas. Incluso supera las cientos de miles de visualizaciones. Lo que avecina un enfrentamiento más que picante ante Chile.

Publicidad