Javier Correa es presentado en Colo Colo y aborda su polémica: "Soy frontal, que no se malinterprete"

Javier Correa fue presentado oficialmente como refuerzo de Colo Colo y en la ocasión se le recordaron algunas polémicas de su carrera, sobre todo en su experiencia por México. Cuando militaba en el Santos Laguna de la Liga MX dejó en evidencia parte de su personalidad.

Tuvo un enfrentamiento con el entrenador del rival de turno, Eduardo Arce, a inicios de 2023 en la élite del fútbol azteca. Correa encaró con fiereza al DT del Puebla, al punto que llegó a correr para quedar cara a cara con él. En la zona mixta pospartido, se encontraron en los pasillos.

Y volvió a haber chispas entre ambos. “Eres provocador, siempre andas provocando”, le recriminó Arce, aunque cuando ya no estaban de frente. Por eso mismo, el flamante “27” del Cacique dejó una imagen de un artillero picante que reflotó en el estadio Monumental.

Javier Correa ante Eduardo Arce. (Captura).

Correa se defendió de eso. Aunque asumió todo. “Trato de ser frontal, para que no se malinterprete o se descomponga el teléfono y se diga otra cosa”, introdujo el exatacante de Estudiantes de La Plata, quien llega al fútbol chileno con unas condiciones de contrato idénticas a las de Nicolás Blandi.

Javier Correa habla de sus polémica: “Es mejor ir de frente, se limpia todo rápido”

Javier Correa sabe que esa polémica en México lo hace quedar marcado, pero explica por qué prefiere resolver los conflictos de ese modo. “Trato de ser frontal. Si te gusta bien y si no, vemos. Pero te lo digo de frente así no hay más que hablar”, manifestó el cordobés de 31 años, quien algo de ese acento tan particular conserva.

“Para mí es mejor, se limpian todas las asperezas rápido”, agregó Correa, quien también militó en el Atlas de México. También explicó por qué eligió el “27”, aunque parecía que se iba a quedar con el “9” que dejó vacante Damián Pizarro. “El número es por algo familiar. Siempre lo usé. Mi hijo nació el 27. Por eso”, explicó el nuevo ariete albo.

La gráfica alba para presentar a Javier Correa. (Captura Colo Colo).

Las expectativas en el club son muchas. Y Aníbal Mosa las dejó ver. “Llega a la institución más grande de este país y la responsabilidad es igual de grande, pero tenemos la confianza de que estará a la altura y sabrá representar en Chile y el extranjero a Colo Colo”, aseguró el presidente de Blanco y Negro.

