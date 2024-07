Javier Correa revela que no dudó venir a Colo Colo y llega motivado al "más grande de Chile"

Colo Colo tiene a su primer refuerzo y el delantero argentino, Javier Correa, fue presentado como flamante refuerzo del Cacique para la segunda parte del 2024. El ex Estudiantes de La Plata deberá responder al cartel de goleador en el Campeonato, en Copa Chile y en los octavos de final de la Copa Libertadores.

Tras su presentación en redes sociales, Correa cumplió con la rueda de prensa protocolar, profundizando sus primeras palabras como atacante de Colo Colo. El delantero llega por pedido de Jorge Almirón.

“Me motivó para venir la institución, la más grande de Chile. No había mucho que pensar. Y las expectativas son cumplir día a día, quiero disfrutar y acomodarme. Tengo una responsabilidad muy grande”, dijo Correa desde el estadio Monumental.

Agrega que “sabía que Colo Colo era un paso importante, es un grande de Sudamérica y el más grande del país. Uno se va probando para ver hasta dónde te da. Estoy contento, feliz. Muchas veces estuve cerca, pero ahora me agarra distinto, con otra madurez y eso me deja feliz”.

Un paso adelante en la carrera de Correa

Respecto a sus primeras horas en Chile y Colo Colo, junto a la presión por el valor de su traspaso, manifestó que “eso no me desvía de mi objetivo que es trabajar. Con el trabajo se van dando los resultados. Vengo a aportar mi granito de arena, sé dónde vine y el paso que significa en mi carrera. Trabajando se llega más fácil a lo que uno quiere”.

Ahora Correa se pone a las órdenes de Jorge Almirón. Colo Colo debe enfrentar este 7 y 13 de julio a Deportes Santa Cruz por Copa Chile y el 21 vuelve al ruedo por el Campeonato Nacional. Para el 13 de agosto está programada la ida frente a Junior de Barranquilla. ¿Cómo llega el refuerzo albo?

Javier Correa feliz por llegar “al más grande de Chile”.

“Llego bien, contento y con mucha ilusión. En el día a día vamos a ver si estoy para jugar pronto, ahora me toca acomodarme y después se verá. Es muy difícil describirse. Sólo sé que voy a dar todo de mi parte, voy a pelarme el cuerpo para que la pelota entre dentro del arco. Después se verá si les gusta o no, pero la garra y la entrega no la negocio”, sentenció Javier Correa.

¿Quién es Javier Correa, el nuevo refuerzo de Colo Colo?

Coco, de 31 años y oriundo de Córdoba, llega proveniente de Estudiantes de La Plata con 28 partidos disputados este 2024 y 10 goles. En su carrera ha vestido las camisetas de Instituto, General Paz Juniors, Ferrocarril Oeste, Olimpia de Paraguay, Rosario Central, Godoy Cruz, Colón, Santos Laguna de México, Atlas de México y Racing Club.