Es oficial: Ñublense confirmó que, cerrado ya el libro de pases y sin refuerzos, Martín Rodríguez deja el club de Chillán para tener una nueva experiencia en el extranjero, específicamente en Turquía, donde ya militó en el Altay Spor.

El hecho hace recordar la polémica protagonizada por el mismo atacante en Colo Colo, club al que regresó tras largas negociaciones en marzo de 2021 (paso previo en 2017), pero en el mercado veraniego de Europa partió con polémica al Altay Spor, ganándose el odio de los hinchas albos.

“Deportivo Ñublense informa a sus hinchas, medios de comunicación y opinión pública que, de común acuerdo, el jugador Martín Rodríguez deja de pertenecer a nuestra institución para continuar su carrera en el extranjero“, informó el club de Chillán este martes.

Agregaron que “agradecemos profundamente su compromiso, entrega y profesionalismo durante el tiempo en que defendió con orgullo los colores de los Diablos Rojos“.

Tin Rodríguez: salida de Ñublense con aroma a la polémica en Colo Colo

Ñublense sentenció: “¡gracias por confiar en esta institución, Tin! Te deseamos el mayor de los éxitos en tus próximos desafíos“.

Cabe recordar que a mediados de 2021 Colo Colo esperaba la continuidad de Rodríguez, pero el jugador aprovechó la cláusula de salida y los turcos se lo llevaron por apenas 250 mil dólares, dejando mermado el plantel que venía de salvarse recién del descenso.

Eso sí, ahora en Ñublense no quedan tan heridos con la partida del jugador en una irregular temporada, considerando además que plantel espera por el pronto regreso Bayron Oyarzo, tras dejar atrás una lesión.

Con 31 años recién cumplidos, Martín Rodríguez ha defendidos las camisetas de Huachipato, Colo Colo, Cruz Azul, Pumas UNAM, Mazatlán, Monarcas Morelia, Altay Spor, DC United y Ñublense. Ahora regresará a Turquía.

