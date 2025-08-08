No les cayó para nada de bien. Lejos de guardar un silencio cómplice por la suspensión del encuentro ante Universidad Católica que se iba a jugar este domingo en Santa Laura, en Ñublense se fueron con todo en contra de la decisión que tomó la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana.

El rechazo gubernamental al recinto de Independencia para recibir este encuentro, provocó el enojo del técnico chillanejo Ronald Fuentes, quien exigió “que digan la verdad de por qué se suspende, porque si se jugó el sábado y no se puede jugar a la semana siguiente, es muy raro“.

Pues bien, no fue el único elemento de Ñublense que las emprendió contra las autoridades por la suspensión del duelo con la UC. El volante argentino Gabriel Graciani fue más enfático y aseguró que esta medida es “una falta de respeto para el fútbol“.

El reproche en Ñublense por suspensión de duelo con UC

El mediocampista fue consultado por la postergación de este encuentro y manifestó enfático que “es una falta de respeto para mucha gente, no solamente nosotros (los jugadores), sino para la seriedad de este fútbol que es muy lindo, la verdad que es una lástima”.

“Pero bueno, son las cosas a las que hay que adaptarse en el día a día y ojalá que podamos ir solucionándolo”, recalcó el valor de Ñublense que asomaba como titular tras su anotación en el último triunfo como local ante Evertonpor la cuenta mínima.

Los números de Graciani en la temporada 2025

En su segunda campaña en el cuadro de Chillán, el oriundo de Bovril de 31 años suma, entre torneos locales y Copa Libertadores un total de 1.374 minutos durante 27 encuentros, en los que registra tres goles y una asistencia, además de recibir tres tarjetas amarillas.

¿Cuándo juega el cuadro de Chillán?

Ante la suspensión de este encuentro ante Católica, el siguiente desafío para Ñublense será recién el sábado 16 de agosto, cuando reciba en el Estadio Nelson Oyarzún a Palestino, en duelo a disputarse desde las 15:00 horas.