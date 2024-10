La campaña de Colo Colo, que puede culminar con el título del Campeonato Nacional, todavía no termina, pero ya comienzan a aparecer nombres que podrían reforzar al equipo para el próximo año. Los albos volverán a jugar la Copa Libertadores en el año de su centenario.

En redes sociales se apuntó el nombre de Martín Rodríguez, hoy jugador del DC United. No por un llamado de la dirigencia ni menos por petición de Jorge Almirón. Se dio a conocer que el propio jugador se contactó con Blanco y Negro, ya que tiene deseos de volver a Chile y al Monumental.

Este rumor generó reacciones divididas entre los hinchas colocolinos en internet. Varios recuerdan y todavía no perdonan la polémica salida del futbolista en 2021, cuando arribó como flamante refuerzo en marzo y dejó el equipo para partir al fútbol turco en agosto.

Martín Rodríguez, por su parte, también se manifestó. Y sus palabras no fueron tan entusiastas como el rumor sugirió. “No sé nada, la verdad. Yo sé que posiblemente quede libre, pero aún no estoy seguro“, mencionó el formado en Huachipato en diálogo con Al Aire Libre.

Martín Rodríguez termina contrato con DC United… ¿Y vuelve a Colo Colo? | Photosport

Los números de Martín Rodríguez en Colo Colo

Martín Rodríguez vivió dos ciclos en Colo Colo. La primera estadía fue la más exitosa, donde supo ganar un título de Primera División y otro de Copa Chile entre julio de 2015 y enero del 2017. Jugó 36 partidos, donde anotó dos goles.

Su segundo ciclo en el Cacique fue mucho más corto y polémico, porque llegó como refuerzo para Gustavo Quinteros en marzo del 2021 y dejó el club solo unos meses después para irse al Altay de Turquía. En esa oportunidad jugó solo 12 partidos con la camiseta alba y anotó dos goles.