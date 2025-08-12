Colo Colo pasa por un delicado momento y todos parecen haber perdido la paciencia con Jorge Almirón. Marcelo Pablo Barticciotto entregó su punto de vista al respecto.

El último empate de los Albos ante los Ruleteros en Viña del Mar, dejó al actual campeón del fútbol chileno a 17 puntos del líder Coquimbo Unido. Todo apunta a que los de Macul terminarán el año de su centenario con las manos vacías y sin vueltas olímpicas.

Barticciotto quiere sacar a Jorge Almirón

Los malos resultados hacen que muchos pidan la salida de Jorge Almirón. Sin embargo, Colo Colo no lo ha podido sacar por temas económicos de su finiquito. Marcelo Barticciotto explicó que la situación del director técnico es insostenible por los resultados.

“Yo soy de la idea de mantener los procesos, pero en un equipo como Colo Colo no te dan muchas chances, estar a 17 puntos… yo no sé si de los últimos tiempos Colo Colo estuvo tan lejos de un puntero“, indicó el campeón de Copa Libertadores en Radio Cooperativa.

Por las pésimas presentaciones que va arrastrando Colo Colo, Marcelo Barticciotto le pidió a la dirigencia de Blanco y Negro que haga un esfuerzo para que corten el ciclo de Almirón en Macul. Incluso, hizo una reflexión sobre la pésima imagen que está dando el entrenador argentino.

“No, pero quizás haría un esfuerzo y harían la pérdida como para que el tema descomprima un poco. Ya debería haber descomprimido hace tiempo, pero quizás ellos con el tema que si no tienen resultados en los clásicos y todo, quizás utilicen un sistema de urgencia para poder sacar al técnico. No está en la mesa quizás por ahora, si el tema no se endereza, lo más probable es que vuelvan a conversar”, señaló.

“¿Qué es mejor o qué esta primero? ¿El prestigio o el dinero? Para un técnico así que tiene un nombre, que es un buen técnico, no quiere decir que sea un mal técnico porque en Colo Colo no ha funcionado este año, no por un año malo los técnicos tienen que ser malos. El prestigio es muy importante, si no se va a ir con nada de plata, se va a ir con algo de plata“, cerró Marcelo Pablo.