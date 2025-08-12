Los tres pesos pesados que sostienen a Jorge Almirón en la banca de Colo Colo

Colo Colo vive la peor temporada desde que estuvo cerca de irse al descenso. Lucha por llegar a Copa Sudamericana, una realidad muy triste luego de que se armara un plantel para pelear incluso Copa Libertadores.

El gran responsable es Jorge Almirón. El técnico que el año pasado sacó campeón a los albos luego de una gran remontada, este año ha sido un fiasco y está apernado a la banca por un tema económico.

Su distancia el el capitán Esteban Pavez es grande, aunque hay otros pesos pesados en el equipo que han respaldado al entrenador y eso lo ha considerado la dirigencia.

“Aquino, Correa y Vidal han sostenido el proceso de Jorge Almirón”, manifestó Daniel Arrieta en TNT Sports. La confianza de estos jugadores con el DT ha sido clave para el estratega.

Almirón tiene el respaldo de jugadores importantes de Colo Colo

La distancia de Almirón con Pavez

Eso sí, su relación con Pavez es evidente. El volante de los albos incluso ha cuestionado públicamente al DT, como cuando no ponía a Francisco Marchant como titular.

Publicidad

Publicidad

“Marchant lo está haciendo muy bien, si yo fuera el técnico le doy más minutos, pero no lo soy“, fue la desafiante frase. “Tiene condiciones que hace rato que no le veo a un jugador, sobre todo salido de la cantera, es de los mayores proyectos que tiene el fútbol chileno”, agregó.

ver también Colo Colo saca la voz por matonescas amenazas de barristas a Almirón: “Es un tema que…”

Por lo mismo es que Arrieta asegura que “hay jugadores que tienen distancia marcada con Almirón, no tienen diálogo fluido” y es claro que Pavez, quien hoy es suplente, es uno de ellos.

Tampoco era buena la relación con Cristián Zavala, quien terminó saliendo del Monumental para encontrar nuevos rumbos en Coquimbo Unido, elenco en el que se ganó rápidamente la titularidad.

Publicidad