Claudio Baeza fue titular como casi siempre en Vélez Sarsfield, que afrontó una difícil visita a Fortaleza por los octavos de final de la Copa Libertadores. El volante central chileno suele ser considerado por Guillermo Barros Schelotto y en el concierto internacional la tónica se mantuvo.

Pero Baeza le provocó un enojo prácticamente inmediato a Barros Schelotto. El Mellizo no podía creer lo que veía apenas a dos minutos de iniciado el compromiso en el Arena Castelao. El mediocampista de 31 años quiso despejar un balón que merodeaba por el aire.

Y falló estrepitosamente en aquel objetivo. No sólo eso: conectó con una evidente patada al argentino Emmanuel Martínez, quien cayó tendido en el césped muy cerca del árbitro, que no dudó en amonestar al oriundo de Los Ángeles, uno de los dos chilenos que fueron titulares en este duelo.

Otra toma de la patada de Baeza a Martínez. (Captura Disney+).

Al paraguayo Derlis López no le quedó otra que dejar en la cornisa a Baeza con casi todo el encuentro por disputarse. Una situación que sacó de quicio al Mellizo Barros Schelotto, quien reprochó con claridad, aunque prácticamente para sí mismo la acción del Serrucho.

Derlis López no escuchó ningún argumento de Baeza. (Captura Disney+).

Claudio Baeza es amonestado y el DT de Vélez se enrabia

La tarjeta amarilla tan temprana que recibió Claudio Baeza en el duelo de Vélez ante Fortaleza de Brasil motivó un insulto de Guillermo Barros Schelotto, quien abrió sus brazos y dijo suavemente. “La c*ncha de su madre”, dijo el ex seleccionador de Paraguay.

La reacción de Guillermo Barros Schelotto. (Captura Disney+).

De todas formas, Baeza siguió fijo en la mitad de la cancha del Fortín, que al cabo de media hora dispuso de una ocasión clara de gol en los pies de Brian Romero. El otro chileno en la cancha, Benjamín Kuscevic, tuvo un partido muy desafortunado.

El capitán del Fortaleza sufrió una lesión muscular, fue amonestado y dejó el terreno de juego antes del entretiempo: Emanuel Brítez ingresó por Kuscevic cuando el cronómetro marcaba apenas 21 minutos de la parte inicial. Sobre el final, Emanuel Mammana exigió al máximo al portero Helton Leite. Y Baeza terminó los 45′ con un buen nivel, a pesar de la temprana amarilla.

