Guillermo Barros Schelotto tiene lo suficiente para ser considerado un DT famoso y en las últimas horas, dejó palabras que Jorge Almirón bien pudo haber atendido cuando armó el plantel de Colo Colo para competir en el centenario. Un 2025 profundamente triste para los albos.

Por cierto, la paliza sufrida por el Cacique en el clásico ante Universidad Católica sentenció el ciclo de Almirón al mando del plantel estelar. Recibirá casi un millón de dólares en seis cuotas como indemnización para salir de su puesto, donde acumuló un sinfín de desaciertos para la segunda temporada.

Luego del título en 2024, el trasandino alargó las vacaciones albas. Y tomó decisiones cuestionadas en el mercado de fichajes. Sobre todo con las apuestas por volantes que llegaron desde Europa. Por ellos dos mandó a la papelera de reciclaje la opción de repatriar a Claudio Baeza.

Claudio Baeza es una pieza fundamental para el Mellizo Barros Schelotto. (Marcelo Endelli/Getty Images).

El Serrucho se ofreció más de una vez a la directiva de Blanco y Negro. Pero nunca tuvo el pulgar arriba de Almirón, que optó por los fichajes de Tomás Alarcón desde España y Víctor Felipe Méndez, quien llegó tras un paso por dos clubes de Rusia. Ninguno ha podido destacar, aunque el valdiviano repuntó en su nivel en las últimas semanas.

Jorge Almirón suma motivos de crítica incluso fuera de Colo Colo. (Felipe Zanca/Photosport).

Todo eso mientras Baeza se erige una y otra vez como un bastión de Vélez Sarsfield. Una vez más, el oriundo de Los Ángeles fue clave en una gran victoria del Fortín, que se instaló en los cuartos de final de la Copa Libertadores tras eliminar a Fortaleza de Brasil. “Cumple siempre”, elogió Barros Schelotto al chileno luego de esta victoria, que los puso en el camino de Racing Club en el torneo.

Almirón descartó a Baeza para Colo Colo y el DT de Vélez lo ama: “Una rueda de auxilio para cualquiera”

Los elogios del DT de Vélez Sarsfield para este mediocampista que no pudo satisfacer el gusto de Jorge Almirón para volver a Colo Colo fueron muy grandes. Sirvieron para graficar de manera muy elocuente la relevancia de Claudio Baeza en el cuadro de Liniers.

“Es una rueda de auxilio para cualquiera que le pones al lado o adelante”, aseguró Barros Schelotto. En el duelo ante el cuadro brasileño, el Serrucho Baeza estuvo en un mediocampo conformado por él, Rodrigo Aliendro y Tomás Galván, autor de uno de los goles.

El Mellizo Barros Schelotto está maravillado con el aporte de Baeza. (Marcelo Endelli/Getty Images).

Para ellos dos, Baeza es clave. “Recupera, toca rápido, está bien posicionado. Es un jugador con experiencia”, describió el Mellizo Barros Schelotto, quien está muy contento con el volante chileno de 31 años que desembarcó en el estadio José Amalfitani tras un paso por el Toluca de México. Una más para la sección ‘El Ojito’ de Almirón…