La Copa Libertadores tiene a Vélez Sarsfield entre los ocho mejores del continente, luego de que eliminara a Fortaleza en Buenos Aires con un triunfo por 2-0.

Una de las grandes figuras del Fortín es Claudio Baeza. Titular en ambos encuentros, el DT Guillermo Barros Schelotto le ha confiado ser el eje en el mediocampo y no defrauda.

Los hinchas del cuadro de Liniers lo adoran. “Este tipo desde que entró no salió más. Mínimo 6 puntos siempre. A las 10 de la noche ya durmió a los hijos y se va a acostar con la señora”, señalaron en redes tras el duelo.

En revista “El Fortín de Vélez” destacaron sus cualidades. “1° Pases completados (50), 1° Duelos ganados (11), 1° Recuperaciones (11). Partidazo de Serrucho”, aseguraron tras el duelo.

Vélez ganó 2-0 y avanzó en Libertadores

El jugador que se farreó Colo Colo

El jugador quiso llegar a Colo Colo a comienzo de año, pero no fue considerado ni por Jorge Almirón ni la dirigencia. Prefirieron contratar dos jugadores “europeos” como Tomás Alarcón y Felipe Méndez, que no han tenido un óptimo rendimiento.

A pesar del portazo que le pegaron al canterano en el Monumental, Baeza no se mostró ofuscado y en sus redes sociales entregó breves palabras. “El sentimiento nunca cambiará”, dejando en claro que es colocolino.

Habrá que ver si a fin de año, cuando cumpla 32 años, Colo Colo se interesa en ir a buscarlo porque su contrato con Vélez expirará y pasará a ser jugador libre. El rendimiento lo avala.

Por ahora, Baeza espera una convocatoria a la selección chilena. Fue uno de los jugadores con los que se reunió Nicolás Córdova en Argentina hace algunas semanas, por lo que puede volver a la Roja.

