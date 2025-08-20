Es tendencia:
“No dio la talla”: Culpan a Brayan Cortés por la eliminación de Peñarol en Copa Libertadores

La prensa uruguaya fue durísima con Brayan Cortés por su desempeño en la eliminación de Peñarol ante Racing en la Copa Libertadores.

Por Javiera García L.

Brayan Cortés vivió otra vergüenza internacional, ahora con Peñarol. El portero nacional fue titular en la revancha contra Racing por los octavos de final de la Copa Libertadores y protagonizó un partido insólito, donde el conjunto mirasol fue eliminado en la agonía.

Peñarol visitó el Cilindro de Avellaneda con una ventaja de 1-0 que perdió a los 7′. Se recuperó con gol de Nahuel Herrera (15′), pero un penal (83′) y una anotación agónica de la Academia (90’+4) cambiaron toda la historia. Amargura total.

El DT del elenco carbonero, Diego Aguirre, apuntó al arbitraje de Wilmar Roldán, protestando por el penal cobrado en la última parte del partido. “Todo el esfuerzo del equipo se ve empañado por algo que no fue, y me parece injusto“, mencionó en rueda de prensa.

Los medios uruguayos, en tanto, no tuvieron piedad en sus evaluaciones al equipo. Uno de los más criticados fue Brayan Cortés, a quien le atribuyeron parte importante de la eliminación de Peñarol.

Esto dijeron en Uruguay sobre Brayan Cortés

El Observador de Uruguay fue durísimo con Brayan Cortés. “No dio la talla”, publicaron en su titular. Agregaron: “Falló a los 5′ de juego dejando un rebote totalmente evitable y a partir de ese momento se vació de confianza“.

No salió a cortar centros, dejó un rebote alto en la jugada previa al penal y su falta de decisión al ir a buscar las pelotas quietas, algo donde se lo había mostrado con confianza ante Nacional y en la ida contra Racing, le costó a Peñarol la eliminación. Responsable“, marcaron.

