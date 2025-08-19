La Copa Libertadores dejó un final vibrante en la llave de Racing Club, que se impuso a Peñarol en un partido emocionante, en el que hubo que esperar prácticamente hasta el pitazo final para saber de su resolución. La Acadé venció por 3-1 al Manya y decretó una ventaja de un gol en el marcador global.

En el minuto 3, un centro desde la banda derecha de Gastón Martirena hizo temblar a Cortés, quien dejó el balón dando botes. El peligrosísimo Adrián Maravilla Martínez lo tomó, pero finalmente fue a dar al córner. Fue la primera advertencia para el golero de la selección chilena.

Corrían 7 minutos cuando la Academia dio el primer golpe. A través de una pelota detenida, donde hubo mucha fortuna luego de un pivoteo de Marcos Rojo, y la bola quedó dando botes a disposición de Martínez, quien la empujó para vencer a Cortés.

Así fue el remate de Adrián Martínez para el 1-0 parcial de Racing ante Peñarol. (Marcelo Endelli/Getty Images).

En los 13 minutos, el cuadro Carbonero tuvo una ocasión muy clara en los pies de Maximiliano Olivera, quien sacó un derechazo raso. Gabriel Arias estuvo extraordinario para ir abajo y desviar el peligro de gol inminente al tiro de esquina. Pero a la jugada siguiente, el Manya pegó de vuelta.

Un zaguero central sindicado como una joya uruguaya anotó el 1-1: Nahuel Herrera, quien aprovechó la desorientación de Martínez y Agustín Almendra para igualar con un cabezazo imponente que dejó a Arias como testigo principal con esa volada estéril.

El cronómetro marcaba 33 minutos cuando un refuerzo de la Acadé apareció para derrotar nuevamente a Cortés. En esta ocasión, fue mediante un gran salto y un golpe de cabeza potente. Rojo impactó de forma exacta un centro de Gabriel Rojas y dejó sin chances de reacción al Indio, aunque la pelota entró por el medio del arco. Pero hubo llamado del VAR. Y rápidamente el colombiano Wilmar Roldán invalidó la acción.

Racing iguala la serie ante Peñarol con un discutido penal en la Libertadores

El segundo tiempo entre Racing Club y Peñarol tuvo a Brayan Cortés apuntado por Roldán por la nueva regla de los ocho segundos. Según el juez, el meta chileno de 30 años retuvo la pelota durante más tiempo del permitido. Por eso mismo, el cuadro visitante tuvo un córner a favor.

Brayan Cortés no podía creer el cobro de Wilmer Roldán. (Marcelo Endelli/Getty Images).

Y en el minuto 62, su compatriota Arias se confió con una bola que parecía fácil, pero lo complicó el bote. Silvera estuvo presto para asediarlo y todo terminó en un tiro de esquina. A 15 minutos del final, Cortés apareció en una acción doble que dejó una polémica.

El ex Colo Colo dio un rebote que lo complicó y tuvo que estirarse para anticipar al colombiano Duván Vergara, quien cayó dentro del área tras la disputa. La Acadé reclamó penal, pero Roldán dijo que no con mucha seguridad. Parecía que Racing no encontraría la fórmula.

Pero Vergara fue clave para propiciar un tiro desde los 12 pasos. Primero, eso sí, el ex jugador de América de Cali generó una atajada de Brayan Cortés. Acto seguido, una serie de rebotes y Roldán sancionó un penal. “La cuestión es Emanuel Gularte, jugada difícil”, describió el comentarista Diego Latorre.

“No te puedo creer”, le decía Cortés al réferi cafetalero, quien no dudó en su cobro. Adrián Maravilla Martínez acomodó la pelota en el punto y ejecutó un tiro recio y muy lejos de Cortés para decretar el 2-2 transitorio en una serie apasionante. A segundos del final, hubo tres cambios en Racing Club. Entre ellos, el arquero. Eso sí, Arias alcanzó a hacer una tapada doble antes de salir.

Adrián Martínez venció a Cortés con un penal muy bien pateado. (Marcelo Endelli/Getty Images).

Racing da el golpe de gracia por un ex Palestino

Gabriel Arias salió enfurecido antes de cederle su lugar a Facundo Cambeses en uno de los tres cambios que Gustavo Costas hizo para los penales. Pero nada de eso fue necesario. En el séptimo minuto de tiempo agregado, un tiro libre de Martirena encontró a un zaguero central prácticamente libre.

Franco Pardo, quien tiene un paso por Palestino, dejó parado a Cortés y desniveló la llave a favor del cuadro blanquiceleste. “Se hicieron todos los cambios para los penales, pero Racing pone el tercero y está cerca de quedarse con la serie”, detalló el relator Mariano Closs en el Cilindro de Avellaneda. Así no más fue y Racing se instaló entre los ocho mejores clubes de Sudamérica. ¡Qué jornada!