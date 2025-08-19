Si Colo Colo sufre, no es únicamente por su técnico. Jorge Almirón ha sido puesto como el responsable exclusivo del mal momento albo, pero, en realidad, hay muchos otros factores que han incidido.

Uno de ellos, la portería. Si ya Brayan Cortés había tenido un comienzo de año de pocas luces, su partida dejó un vacío difícil de llenar. De hecho, en el último encuentro del Cacique, ante la Universidad Católica, Fernando De Paul tuvo torpezas que ayudaron a la debacle.

De lejos, mira Brayan Cortés. De hecho, lo hace en medio de la Copa Libertadores. Peñarol, el nuevo equipo del Indio, juega ante Racing de Avellaneda, por la vuelta del torneo continental. En la ida, los charrúas ganaron por la mínima.

Comportamiento deplorable camino a Buenos Aires: denuncian al plantel de Peñarol

Será la tarde de este martes que Peñarol y Racing de Avellaneda se vean las caras. El cuadro carbonero y la Academia se enfrentarán a las 20.30 horas de Chile. Y en la previa, ya hay cierta polémica.

Resulta que en el viaje hacia Buenos Aires, el comportamiento del plantel de Peñarol arriba del avión fue paupérrimo. Mientras cantaban una canción de hinchada, uno de los jugadores comenzó a saltar en un asiento y todo quedó grabado.

Con un gol solitario de Terans, Peñarol venció a Racing en la ida | Getty Images

Publicidad

Publicidad

Aerolíneas Argentina, la empresa que efectuaba el viaje, repudió los hechos y en un comunicado hizo una denuncia pública contra el plantel del Manya. “Nuestra obsesión es la seguridad de nuestros pasajeros. Nuestra pasión está puesta en darles el mejor servicio. Lamentamos este tipo de actitudes que nada tienen que ver con el deporte“, enfatizaron desde la aerolínea.

Tweet placeholder

¿Cuánto gana Brayan Cortés en Peñarol?

La llegada de Brayan Cortés a Peñarol implicó un sacrificio económico importante de su parte. Esto porque, según la información disponible, el exarquero de Colo Colo resignó cerca del 50% de su salario para unirse al equipo uruguayo. Pasando de ganar aproximadamente $60 millones de pesos chilenos mensuales a recibir alrededor de $33 millones cada 30 días en el elenco charrúa.

Publicidad