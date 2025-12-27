Filtran los tres rivales de Colo Colo en la Serie Río de La Plata

Colo Colo se sigue preparando para la temporada 2026. Y mientras espera por más refuerzos que se sumen a Matías Fernández, el enfoque está en el inicio de la pretemporada el próximo 3 de enero.

La primera parada será la Clínica Meds, donde el plantel se hará los exámenes médicos respectivos. Después, el Cacique se moverá al Complejo del Sifup para entrenar desde el 4 al 11 de enero.

Uno de los grandes desafíos de la pretemporada será la competencia en la Serie Río de La Plata. Colo Colo viajará a Uruguay el 14 de enero y ahora se conocen cuáles serán sus rivales en Montevideo.

Según confirmó Bolavip, el Cacique enfrentará a Olimpia (jueves 15), Alianza Lima (domingo 18) y Peñarol (miércoles 21). Por ahora, no se conoce el horario de estos partidos, que deben ser oficializados por el torneo.

El Cacique volverá a disputar la Serie Río de La Plata | Photosport

Colo Colo jugará la Serie Río de La Plata

Después de estos desafíos en Uruguay, el Cacique retornará a Chile. Se espera que el domingo 25 de enero se juegue la Noche Alba en el Monumental, aunque todavía no se sabe cuál sería el rival para dicho encuentro.

Para los albos, la competencia oficial comenzará la semana siguiente a eso, con el inicio de la Liga de Primera. Después de eso vendrá la Copa de la Liga, en marzo. Sumándose a la Copa Chile, serán tres competencias este año para el Popular, que no jugará a nivel internacional.