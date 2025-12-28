Colo Colo ya tiene acuerdo con su segundo refuerzo para el 2026: se trata del defensa uruguayo Joaquín Sosa, quien llega desde el Bologna de Italia, a préstamo por un año con opción de compra. Se suma a Matías Fernández Cordero como alta del Cacique para la próxima temporada.

Así las cosas, y considerando que por ahora Alan Saldivia no parte, sólo resta por conocer el centrodelantero que llegará a Colo Colo, tal como anticipó el mismo presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa. Por ahora, el Cacique busca la contratación de Daniel Popín Castro.

Ya más o menos armado el puzle a grandes rasgos, es posible armar lo que sería la formación del Colo Colo 2026 de Fernando Ortiz.

La formación de Colo Colo 2026

Con un 4-2-2 como esquema, Sosa pasará a liderar la dupla de defensas centrales, acompañado por Alan Saldivia. Jonathan Villagra deberá pelear el relevo.

El once titular de Fernando Ortiz en Colo Colo 2026.

El once por ahora soma integrado por Fernando De Paul en el arco; Matías Fernández, Alan Saldivia, Joaquín Sosa y Erick Wiemberg en defensa; Tomás Alarcón, Víctor Felipe Méndez, Vicente Pizarro; y Claudio Aquino en mediocampo; Lucas Cepeda y Javier Correa en ataque.

Así las cosas, y de llegar Popín Castro, el delantero nacional pelearía el lugar con Correa. El todavía jugador de Limache se ganó la atención de Colo Colo anotándoles tres goles en cuatro partidos durante el año que expira.

Cabe recordar que Colo Colo vio partir a Mauricio Isla, Emiliano Amor, Sebastián Vegas, Óscar Opazo, Matías Moya, Javier Rojas y Manley Clerveaux.