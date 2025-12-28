Es tendencia:
Colo Colo se duerme por Popín: mundialista se quiere llevar a Daniel Castro a Argentina

El delantero de Limache, Popín Castro, podría saltar a Argentina justo después de recibir una amarrete oferta de Colo Colo, a quien amargó todo el 2025.

Por Diego Jeria

Desde Argentina vienen por Popín Castro.
Desde Argentina vienen por Popín Castro.

Colo Colo tendrá que subir un cambio si quiere quedarse con Daniel Castro como refuerzo para la próxima temporada. Es que sumado a la pobre oferta por el delantero a Deportes Limache, ahora al Cacique le salió competencia en Argentina.

Según reveló BolaVip Chile, Newell’s Old Boys sí se puso a la fila por Popín Castro con una recomendación desde el mismo Deportes Limache. En Argentina habían asegurado que los rosarinos no tenían interés en el chileno.

El medio asegura que el mismo ayudante técnico del Tomate, Federico Hernández, aconsejó la contratación de Castro al mundialista Roberto Sensini, ex defensa de la selección argentina y quien hoy trabaja en la dirección deportiva de La Lepra.

Luego de evaluarlo, el dirigente de Newell’s comenzó a presionar por el traspaso, que puede significar un golpe al mercado en Chile“, publicó BolaVip Chile.

La oferta de Colo Colo a uno de sus verdugos en 2025

De esta forma, Colo Colo pierde terreno para fichar al delantero por el que ya hizo un ofrecimiento, claro que la oferta generó bullicio por el bajo monto.

Colo Colo pierde terreno para fichar a Popín Castro: Newell’s pone los ojos en el delantero nacional.

Según las informaciones, en Limache ni se inmutaron por los 250 mil dólares ofrecidos por Colo Colo por el pase de Popín Castro. El jugador tampoco se inmutó por el ofrecimiento de un sueldo cercano a los 14 millones de pesos.

Cabe recordar el Popín Castro, oriundo de Puchuncaví y de 31 años, fue verdugo de Colo Colo este 2025 al anotarle tres goles en cuatros partidos, uno en Copa Chile y dos en la Liga de Primera.

Con posibilidad de dar el salto al fútbol argentino, Daniel Castro disputó 36 partidos esta temporada con 2.708′, 17 goles y tres asistencias.

