Fue citado por Marcelo Bielsa a la selección de Uruguay y habían grandes expectativas en él. Sin embargo, hoy el presente lo tiene desechado de Deportes Antofagasta tras decisión del DT Luis Marcoleta.

Se trata de Marco Oroná, charrúa de 20 años, quien había arribado este año a la Perla del Norte para convencer al entrenador y despegar en su carrera. Eso, amparado en importantes clubes en su currículum.

Es que el joven volante pasó por la U de Chile en el año 2024, donde no tuvo mayores oportunidades en el primer equipo. Además, registra el mismo ciclo por Peñarol de Uruguay, por lo que en Antofagasta buscaba consolidarse.

Así fue el portazo de Luis Marcoleta en Antofagasta

Luis Marcoleta alzó la voz en Deportes Antofagasta. Pese al cartel de Marco Oroná, el jugador no lo logró convencer y el DT de la gorra de Jesús explicó el por qué de su decisión.

El jugador en su ciclo de azul.

“(Oroná) Vino igual que sus compatriotas, muchacho joven que tenía condiciones, pero era una opción que teníamos que definir y yo tomo determinaciones en que tienen que ser mejores que lo que hay”, golpeó la mesa el DT.

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Para Marcoleta, la decisión de sacar del equipo al talento uruguayo se debe a que “respetando las condiciones de Marco, a condiciones iguales prefiero a un joven de la ciudad y nuestro club, darle la oportunidad a ellos”.

Marcoleta alzó la voz en el norte /Photosport



“Él fue un muchacho respetuoso y nada que decir, pero son cosas parte del fútbol”, cerró. Deportes Antofagasta visitará este domingo a mediodía a Santiago Wanderers, donde llegan con seis puntos en el quinto lugar de la tabla.

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