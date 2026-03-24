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Primera B

Luis Marcoleta le para los carros a los ansiosos del fútbol chileno: “Quieren ser campeones en marzo”

El experimentado "Señor de los Ascensos" golpeó la mesa por el irregular inicio de temporada de los clubes en Primera B.

Por Nelson Martinez

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El DT es uno de los más experimentados del medio.
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTEl DT es uno de los más experimentados del medio.

Si uno dice “El Señor de los Ascensos”, automáticamente dice Luis Marcoleta. El querido DT del fútbol chileno está al mando de Deportes Antofagasta, donde cosecha siete puntos y un sexto lugar tras cinco fechas jugadas.

Con un irregular inicio de muchos equipos en la división de plata, el entrenador de la gorra de Jesús salió al paso de las exigencias en los hinchas. Siempre con frases sabrosas, llamó a tener paciencia a quienes quieren que su equipo arrolle a todos desde ya.

Siempre el eslogan que uno escucha es ahora si, este año subimos y que es el eslogan de todos los equipos, a veces se carga un peso y a veces la gente quiere salir campeón en marzo, en abril quiere tener 10, 20 puntos de ventaja, eso es imposible”, lanzó.

Luis Marcoleta pone su sabiduría sobre la mesa

Siguiendo con sus dichos y parándole la moto a los exigentes hinchas en la Primera B, Luis Marcoleta pidió prudencia. El DT sabe del tema, ya que ha ascendido cuatro veces a Primera: San Marcos de Arica (2012 y 2014) y Curicó Unido (2008 y 2016-17).

Marcoleta, el Señor de los Ascensos. /Photopsort

Marcoleta, el Señor de los Ascensos. /Photopsort

“Recién los campeones, los que van a ascender se ven al final, a veces esa carga afecta a los equipos. Si me pide a mi un consejo, creo que la prudencia es buena“, aseguró el DT.

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Para el ex delantero y ahora cotizado entrenador de Primera B, este año el torneo estará más peleado que nunca. Si bien Puerto Montt y Deportes Recoleta son líderes, aún nadie se arranca en la punta.

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“La competencia está muy pareja, muy competitiva… Creo que todos los equipos están pasando por una irregularidad, todavía no alcanzan los mejores rendimientos”, cerró.

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