Unión Española tomó un segundo aire el pasado viernes, luego de semanas de derrotas en la Primera B. Los hispanos vencieron 2-1 a Deportes Puerto Montt, uno de los líderes de la categoría.

Y uno que vivió un partido especial fue Martín Ormeño. El jugador hispano venía de los delfines precisamente, con quienes ascendió a la B el año pasado. El joven jugador de la familia Ormeño (Raúl y Álvaro jugaron en Colo Colo) se confiesa con RedGol.

“Se nos pudo dar el triunfo, más en casa que es importante. Te da confianza para lo que viene y como es la tónica del ascenso, cualquiera le gana a cualquiera. Puerto Montt venía firme, pero nosotros teníamos que hacernos respetar en casa”, dijo de entrada.

Ormeño apuesta por el ascenso de Unión Española

Martín Ormeño confía en que Unión Española confirmará el repunte y peleará el ascenso en la Primera B. De la mano de Ronald Fuentes, el más joven del clan Ormeño poco a poco suma terreno en los hispanos.

“Con el profe Ronald llevamos una semana trabajando, tratando de captar su idea, pero él dijo que aún falta por mejorar. Por algo estamos en Unión y hay que hacerse valer como el equipo grande la división, volver a Primera lo antes posible”, aseguró.

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Ormeño también tuvo palabras para recordar a Puerto Montt, a quien enfrentó el pasado viernes. Ahí dijo que “ellos venían de ganar todo y vinieron a jugar con nosotros en un clima que les acomodaba, estuvo lindo el encuentro”.

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“Mi familia no fue al partido, como empecé en el banco se pone más nervioso mi papá, además la lluvia y la noche, les complicaba ir”, cerró. Martín Ormeño ha estado ausente solo un partido de los cinco que ha jugado Unión Española en el torneo.