Unión Española poco a poco comienza a ganar confianza en la Primera B, aunque aún está lejos de la cima y del ascenso al fútbol grande. Y si los hinchas sufren con el descenso del 2025, un ex DT del rojo también confesó su pena.

Se trata de José Luis Sierra, quien estuvo al mando gran parte del primer semestre del año pasado. El Coto se confesó sobre cómo vivió el descenso hispano y le mandó recado a los hinchas.

“Me hago responsable de lo que pasó: no sacarle rendimiento a los jugadores. Una de las cosas que me hacían seguir en Unión es que veía potencial… Tengo muchas jornadas en la mente que debimos ganar, todo lo que diga suena a excusa”, dijo a El Mercurio.

El Coto Sierra le habla al hincha de Unión Española

Siguiendo con su repaso del terrible 2025 con Unión Española, José Luis Sierra le puso el pecho a las balas y aclaró la interna del equipo que terminó descendiendo. De paso, le mandó recado a los hinchas del club.

Sierra en su último paso por los rojos /Photosport

“Nos costaba mucho hacer goles y los rivales sin generar tanto nos marcaban con facilidad, eso fue generando inseguridad. Había potencial y lo ratifica que muchos de esos jugadores siguieron en equipos de Primera pese a la campaña”, aseguró.

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Fue ahí que el mundialista de Francia 98 abrió su corazón y le habló a la fanaticada. Con total sinceridad, Sierra dijo que “entiendo cualquier sentimiento que puedan tener los hinchas, me duele tanto como a ellos”.

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“¿Volver a dirigir? Estoy esperando, he tenido algunas opciones de Arabia, pero sobre todo después de lo que pasó en Unión quiero pensarlo bien antes de tomar una decisión”, cerró.