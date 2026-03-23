De esas sabrosas historias que unen a hinchas y distancian a otros, pero que siempre dan que hablar. Esta vez, el equipo sensación del fútbol chileno luce su escudo y colores que tuvieron orígenes en Colo Colo y la U de Chile. Tal cual.

Se trata de Deportes Recoleta, elenco líder de la Primera B (a la espera del duelo de Cobreloa) y que de la mano de Francisco Arrué tuvo un gran arranque de año. Los textileros tienen una corta, pero aplaudida historia en el balompié nacional.

“Recoleta nació el 2013, con Fabián Marzuca y Mauro Bravo. Fabián (DT del club que debutó en 2014) había tomado el proyecto deportivo y Bravo era trabajador de la Corporación de Deportes de la Muni de Recoleta”, relata a RedGol, Mauricio Maldonado, contertulio del club en Show de Goles.

¿Bullalbo? Así nació Deportes Recoleta

Deportes Recoleta debutó en 2014 en la Tercera B y rápidamente escaló divisiones para hoy soñar con el ascenso a Primera. El equipo juega de blanco y azul históricamente, aunque en las últimas campañas ha ocupado más el color de la U como titular.

Mauricio Maldonado, contertulio recoletano en Show de Goles, explica los colores del club. El hincha textilero dice que “el blanco es por recordar a Colo Colo, que nació en el Quitapenas, bar histórico que está aceitado en la comuna”.

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El lienzo en apoyo a los azules tras la barbarie de Avellaneda / Foto: Martín Godoy

“Además, el blanco es también por el mausoleo en el Cementerio General de los grandes baluartes de Colo Colo”, afirma. Es más, el equipo enfrentó a la U el año pasado en Copa Chile y este año quedó emparejado en el grupo con los albos.

En el caso del azul en la camiseta, la misma fuente revela que “es porque la U estuvo muchos años en el estadio de Recoleta (hoy llamado Municipal Leonel Sánchez), entrenando y administrando ese recinto que ahora es municipal”.

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El Reco en 2014, cuando se fundó / Foto: Yordan Ponce.

Finalmente, la equipación del querido Reco también tiene el rojo incluido. ¿La razón? Maldonado, siempre sabio con la historia textilera, explica que “se le fue sumando el rojo por la selección chilena”.

“(Ese guiño) Espara que así se sientan representados en la comuna y también todo Chile, si el equipo sube a Primera y juega copas internacionales”, cerró.

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