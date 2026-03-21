Estuvo en urgencias, fue duda hasta último minuto y ahora marca póker en la Primera B

Santa Cruz goleó a Curicó Unido y marcó el batacazo de la fecha en la Primera B. Esto debido a la gran presentación de Diego Arias. El delantero de 26 años oriundo de Angol fue la gran figura de la jornada al marcar los cuatro tantos que le permitieron el triunfo sobre el cuadro de Damián Muñoz.

Lo que contó con una previa que hasta puso en duda su participación en el encuentro. El primer tanto del ariete llegó de volea al ángulo en el minuto 11. Luego repitió en el 15’ desde el punto penal. La racha siguió en el 51’ con certero toque en el área chica y cerró el póker en el minuto 55’ con picotón ganándose la ovación de los hinchas que llegaron al Estadio Municipal Joaquín Muñoz.

ver también Tras triunfo de Unión Española ante Puerto Montt: así queda la tabla de la Primera B

“Primera vez que hago cuatro goles. Hemos hecho un trabajo muy fuerte y hemos luchado contra todos. Estoy muy feliz”, confesó de entrada el héroe de la jornada.

“Es un lindo club, que con poco hace mucho. Estoy muy contento por esta ciudad. Es un desahogo, quería reivindicarme”, agregó en dedicatoria a Santa Cruz que le abrió las puertas en este 2026.

Diego Arias marcó cuatro goles ante Curicó y se lo dedicó a su madre.

Pero eso no fue todo ya que en la previa Diego Arias fue la gran duda de Santa Cruz. Es que por un tema familiar, John Armijo esperó hasta último minuto por su inclusión como titular. Lo que finalmente trajo su cuota de suerte.

Publicidad

Publicidad

“Estuvimos hasta muy tarde con mi madre en urgencia. Nos tocó pasar una situación difícil, pero salió todo bien. Y ahora me imagino que debe estar emocionada. Le llevó de regalo la pelota. Sé quede debe estar muy feliz en la casa jajá”, sentenció el goleador de la jornada.

Tabla actualizada: Santa Cruz sale del fondo y Curicó se complica

Ahora Santa Cruz quedó noveno con cinco unidades y sale del fondo de la tabla. Mientras que Curicó Unido quedó 14° con solo cuatro puntos y a tres del colista que es Rangers. El elenco ahora dirigido por Jaime Vera perdió 4-2 contra Deportes Recoleta.

Así quedó la tabla de la Primera B

Publicidad

Publicidad

Así las cosas, Santa Cruz vuelve a jugar este 29 de marzo y le tocará visitar a San Luis. En tanto Curicó recibe el 28/3 a Copiapó con el objetivo de volver a sumar en la Primera B.

En resumen:

Diego Arias marcó cuatro goles en la goleada de Santa Cruz ante Curicó Unido.

marcó en la goleada de Santa Cruz ante Curicó Unido. El delantero de 26 años anotó en los minutos 11, 15, 51 y 55. Su participación estuvo en duda ya que pasó la noche en urgencias ya que su madre sufrió complicaciones.

anotó en los minutos 11, 15, 51 y 55. Su participación estuvo en duda ya que pasó la noche en urgencias ya que su madre sufrió complicaciones. Santa Cruz subió al noveno puesto con cinco unidades tras el triunfo en 2026.

Publicidad