Técnico que debuta gana, reza el dicho. Y eso lo sabe bien Unión Española que volvió a los triunfos. El elenco hispano, ahora bajo el mando de Ronald Fuentes, superó nada menos que al líder Puerto Montt y sale de la zona de descenso en la Primera B.

El cuadro de Independencia mostró un cambio de chip tras la salida de Gonzalo Villagra y marcó diferencias desde el inicio del partido en el Estadio Santa Laura. Lo que se reflejó con el primer tanto de Kevin Contreras a los 37 minutos.

ver también El análisis de Ronald Fuentes que aterra a los hinchas de Unión Española: “No nos va a alcanzar si…”

La lluvia sobre la capital se hizo sentir, pero los hispanos no bajaron la intensidad. Es que seis minutos más tarde llegó el segundo tanto de la noche. Ulises Ojeda desbordó por la banda izquierda y sacó un centro con lienza que conectó Mitchell Wassenne. El portero Luis Ureta tapó a quemarropa, pero el rebote quedó para que Ignacio Nuñez con certero remate pusiera el 2-0.

El resultado parecía listo para Unión. Pero en el complemento el elenco de Emiliano Astorga entró con energías renovadas y puso la cancha sobre el arco de Julio Fierro. Lo que se reflejó con el tanto de Sebastián Pérez al 49’. Incluso tuvo el tanto de la paridad pero el golero formado en Colo Colo sacó a relucir su experiencia y mantuvo el 2-1 definitivo.

“Necesitabamos un triunfo para cortar la racha de derrotas que acumulabamos. El rival jugó muy bien y por algo iba invicto. Pero confiamos en lo que nos dijo el profe y es una victoria importante. Esperamos seguir así y mejorando en el campeonato”, reconoció Ulises Ojeda que fue elegido como figura del partido.

Tabla actualizada: Unión Española baja al puntero y sale del fondo

Con estos tres puntos de oro, el elenco de Ronald Fuentes sale del fondo de la tabla de la Primera B. Ahora con seis unidades pasa a la quinta ubicación en cinco fechas disputadas.

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Ahora Unión Española debe visitar a San Marcos de Arica el próximo 28 de marzo. Luego comienza el mes de abril recibiendo a Cobreloa el domingo 12.

Así quedó la tabla de la Primera B tras el triunfo de Unión Española sobre Puerto Montt

Por su parte, Puerto Montt sigue como líder con 12 puntos. A la espera de lo que puedan hacer Cobreloa (10) y Recoleta (9) que tienen chances de sumar en esta fecha y quedar como nuevos punteros.

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Tras esta caída, Puerto Montt vuelve a jugar el 28/3 ante Santiago Wanderers. Posteriormente el 12 de abril debe visitar a Deportes Iquique.