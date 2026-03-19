Unión Española está teniendo un inicio a lo menos complejo en el torneo de la Primera B en este 2026. El cuadro hispano apenas ha sumado tres puntos en sus primeros cuatro partidos y ya ve de lejísimos la lucha por el ascenso directo a nuestra división de honor.

Para más remate este lamentablemente comienzo de año ya cobró una victoria en el plantel profesional. Hablamos de Gonzalo Villagra, quien fue removido de su cargo de DT para que sea reemplazado por Ronald Fuentes.

Sin embargo, el cambio no fue inmediato a nivel de resultados. El Rojo cayó por 2-1 ante Antofagasta en el debut de Fuentes y ahora debe prepararse para un desafío de palabras mayores: recibir al puntero Deportes Puerto Montt.

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El crudo análisis de Ronald Fuentes de esta Unión Española

En la previa de este partido el DT hispano habló con los medios, donde se mandó un análisis que dejó a más de un hincha del rojo tiritón: “No nos va a alcanzar si seguimos así. Tenemos que generar más oportunidades de gol. Los arrestos individuales no marcan diferencia, tenemos que ser fuertes como equipo”.

Ronald Fuentes está viviendo su cuarta etapa en el rojo de Independencia. | Foto: Unión Española.

“Nos cuesta meternos en el partido cuando nos hacen un gol. El grupo estaba golpeado por la salida de Gonzalo Villagra y tratamos de revertir esa situación”, agregó.

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Para cerrar y apuntando al duelo ante Puerto Montt de este viernes, Fuentes avisó que “es el puntero, con una idea muy clara. Se cierra muy bien y ataca rápido (…) La exigencia es mayor. El objetivo es volver a donde tiene que estar Unión Española”.

¿Cuándo juega Unión Española ante Deportes Puerto Montt?

Hispanos y Albiverdes se verán las caras este viernes 20 de marzo a partir de las 20:30 horas en el Estadio Santa Laura. Este duelo será válido por la fecha 5 del torneo de Primera B 2026.

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En síntesis

Unión Española sumó tres puntos en cuatro partidos en el torneo de la Primera B 2026.

Ronald Fuentes asumió como DT de la Unión en reemplazo de Gonzalo Villagra.

Fuentes debutó con una derrota por 2-1 ante Antofagasta y este viernes enfrentará a Deportes Puerto Montt.

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