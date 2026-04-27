Rangers de Talca tuvo que mover rápidamente la pizarra en la visita a Deportes Temuco en el estadio Germán Becker. Un problema muscular obligó a Jaime Vera a trastocar sus planes en el mediocampo. Perdió a uno de los futbolistas más experimentados que tiene.

Se trata de Alejandro Márquez, quien sufrió un problema en la parte posterior del muslo. Tuvo que dejarle su lugar a Alonso Rodríguez. Claramente, una movida que no estaba en la mente del staff técnico. “Me extraña que un jugador se sienta con un problema muscular a los tres o cuatro minutos”, dijo el Pillo Vera.

“No sé por qué. Le dimos el descanso correspondiente y el reposo que requieren para recuperar del trabajo de la semana. Vamos a investigar por qué le pasó eso. No sé si fue contractura o pinchazo en la parte posterior. No puedo dar el diagnóstico, está reciente”, manifestó el avezado director técnico de los rojinegros.

Alonso Rodríguez sustituyó al lesionado Alejandro Márquez. (Captura TNT Sports).

Vera añadió que “tienen que evaluarlo los médicos, lo lamentamos. Tuvimos que perder un cambio en el minuto 7. Y no es normal que suceda. Un jugador importante como Alejandro, que tiene peso futbolístico en el medio. Lamentamos su lesión”.

Márquez vive su segundo ciclo en los Piducanos, que obviamente quieren aprovechar su extenso recorrido en la primera división: jugó en Cobresal, O’Higgins, Palestino, Deportes Temuco y el Paraná de Brasil. Como para dimensionar lo importante que es para el cuadro rangerino.

Publicidad

Publicidad

ver también Jaime Vera queda golpeado en la Primera B: “Rangers fue mejor que Temuco, pero los balones detenidos son nuestro karma”

Alejandro Márquez se lesiona en el Rangers vs Temuco y Jaime Vera siembra dudas

Pero así como el DT de Rangers dejó muchas dudas en torno a la lesión de Alejandro Márquez vs Temuco, también felicitó a un joven del club. “No me gusta mucho nombrar a los jugadores personalmente, pero estoy muy contento porque Tomás Gómez se llevó el peso del mediocampo”, aseguró Jaime Vera.

Alejandro Márquez salió lesionado vs Deportes Temuco. (Captura TNT Sports).

“Creo que ganamos un jugador importante para el club. Pero el resultado empaña todo lo bueno del partido”, aseguró el Pillo, quien identificó las pelotas paradas como el gran karma de los Piducanos, colistas del torneo con apenas dos puntos en nueve fechas.

Publicidad

Publicidad

Añadió que “estamos muy agradecidos de la gente. En Talca la gente quiere mucho al equipo y está siempre. Las críticas son entendibles y tenemos que aceptarlas. No hemos podido ganar”. Pero el fútbol ofrece revanchas casi siempre: este 2 de mayo a las 20 horas, Rangers recibirá a Deportes Puerto Montt por la 10° jornada.

ver también Tiene 38 años, jugó en una docena de clubes del fútbol chileno y le hace el quite al retiro: “Soy un loco de la vida”

Revisa el compacto del triunfo de Deportes Temuco a los Piducanos

Así va la tabla de posiciones en la Primera B 2026

Rangers es el exclusivo colista de la Primera B 2026 con apenas dos puntos al cabo de nueve fechas.

Publicidad