Deportes Santa Cruz no ha logrado tener buenos resultados en la presente campaña y debió sacar a su entrenador. Para reemplazarlo, pensaron en Fernando Vergara.

Los Comerciantes viven una verdadera crisis y no logran levantar cabeza en la Primera B. Si bien ya se había marchado John Armijo, con Nelson Garrido como interino tampoco pudieron volver a los abrazos. Por esto, la dirigencia ya trabaja en la solución definitiva.

Fernando Vergara a Santa Cruz

La última presentación de Deportes Santa Cruz fue ante Unión Española en el Estadio Santa Laura. Pese a dar batalla, los Comerciantes se fueron con las manos vacías de Independencia y cayeron por 2-0. Este resultado los dejó en el 15° lugar con 6 puntos.

Desde la directiva del club quieren contar lo más pronto posible con el entrenador que suceda de forma definitiva a Armijo y de acuerdo al sitio Primera B Chile, el apuntado sería un histórico ex delantero con pasado en Colo Colo: Fernando Vergara.

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Vergara en su etapa como jugador logró ser seleccionado nacional, multicampeón con los Albos e incluso, también estuvo en el fútbol europeo con la camiseta del Rayo Vallecano de España. Ya en 2005 empezó su carrera como entrenador, alternando buenas y malas.

Fernando Vergara ha dirigido a Barnechea, Magallanes, Huachipato, Deportes La Serena, Deportes Iquique, Cobreloa y Unión Española, entre otros. Su última experiencia fue en Universidad de Concepción, de donde se fue en el 2022. Desde entonces, no ha vuelto a ponerse el buzo de forma profesional.

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Vergara no dirige hace cuatro años a nivel profesional. Imagen: Photosport

En los próximos días Deportes Santa Cruz debería definir quién será su nuevo entrenador. Vergara espera la oportunidad de volver a dirigir a los 55 años, en un club que necesita con urgencia resultados para salir de complicada situación en la que se encuentra.