Luego de que Luis Landeros salió de su cargo en Deportes Recoleta poco antes del término de la Primera B 2025 y el cuadro textil finalizó con un interinato, la directiva apostó sus fichas por darle la conducción del equipo a Francisco Arrué. Y de momento, la decisión parece haber sido la correcta.

Al cabo de cinco fechas disputadas en la Liga de Ascenso, el Reco marcha firme en la pelea por la parte alta de la tabla de posiciones. La caída de Deportes Puerto Montt frente a la Unión Española le abrió una oportunidad al plantel que lidera Arrué.

Y con un elocuente triunfo ante Rangers en el estadio Iván Azócar Bernales de Talca volvieron a la cima liguera en la categoría de plata. “Todos los encuentros que uno juega en esta categoría son muy difíciles. El plan estaba súper claro, el equipo lo hizo bien en el primer tiempo”, describió Arrué en una entrevista a TNT Sports.

Francisco Arrué y Felipe Báez, autor de un golazo espectacular a Rangers en Talca. (Luis Quinteros/Photosport).

“Pero perdimos muchos balones que hicieron crecer al rival y nos terminan empatando. El mensaje en el entretiempo era no perder más balones, somos un equipo que tiene muy buen pie. El segundo tiempo se hizo bastante bien y todos los jugadores que entran lo hacen bien”, expresó el otrora centrocampista que jugó en los tres clubes grandes de Chile.

ver también Branco Provoste tras su debut en la Primera B: “Recibí mucho odio en Colo Colo, pero me hice cuero de chancho y sufren…”

Francisco Arrué pone mesura en Deportes Recoleta para afrontar la Primera B

Francisco Arrué le dejó varios mensajes de calma a Deportes Recoleta, pues está consciente de que la Primera B tiene mucho por delante. Y quedó feliz por el aporte de los suplentes del equipo: Mikel Arguinarena, Christian Cepeda y Felipe Báez, además de Nicolás Carvajal, quien ingresó en el primer tiempo.

Publicidad

Publicidad

Añadió que “eso nos da mucha seguridad. El partido pasa por ahí, por haber mejorado más la posesión. Lo importante es seguir consolidando nuestro juego, esto recién comienza. El equipo cada vez lo hace mejor, se apropia de todos los partidos”.

Francisco Arrué, el DT de Deportes Recoleta. (Dragomir Yankovic/Photosport).

“Son todos los rivales difíciles, independiente de estar en las primeras posiciones, sabemos que es una carrera de largo aliento. Hay que mantener los pies sobre la tierra y saber que el desafío contra Temuco será difícil”, manifestó Arrué, consciente de que resta demasiado como para cantar victoria. Pero también de que el camino transitado da indicios de ser el correcto.

Publicidad

Publicidad

ver también “Es una práctica habitual”: hacen pebre a Marcelo Salas por trato a futbolistas lesionados en Temuco

Revisa el compacto de Deportes Recoleta vs Rangers

Así va Deportes Recoleta en la tabla de posiciones de la Primera B 2026

Deportes Recoleta comparte la cima de la tabla en la Primera B junto a Deportes Puerto Montt al cabo de cinco fechas.

Publicidad