El mercado de fichajes dejó distintas sorpresas en esta ventana de transferencias en el fútbol chileno, donde el ex Unión Española, Mario Larenas, fue una de ellas. El jugador sorprendió al despedirse de la Primera B y se sumó a Atlético Colina de la Segunda División.

Con una larga trayectoria en el campeonato nacional, el jugador de 32 años se sumó al campeón de la Tercera A 2025 tras despedirse de Deportes Antofagasta del ascenso y será parte de su regreso al profesionalismo esta temporada.

En conversación con AS, Larenas habló sobre su decisión de jugar con Colina y cómo asume la experiencia de jugar en la Segunda División. “Los muchachos llevan entrenando un buen rato, desde principios de febrero y yo me integré recién. La gran mayoría es del equipo que salió campeón el año pasado. Soy de los pocos que se ha sumado”.

Estuvo cerca de regresar a Unión Española

En conversación con el medio, señala que tuvo acercamiento con los hispanos y como no se concretó, aceptó la propuesta de Colina. “Hubo un montón de factores. En un momento tuve mi llegada a Unión Española más o menos lista. Había hablado con el gerente, con el técnico, estaba todo más o menos avanzado. Y de un momento a otro se cayó. Entonces tuve que abrirme a otras oportunidades, cuando el torneo de Primera B ya avanzaba”.

ver también Tras triunfo de Unión Española ante Puerto Montt: así queda la tabla de la Primera B

Añadiendo que postergó otras opciones por la opción de volver. “Tuve un par de llamados de otros equipos de Primera B, a los cuales no les di prioridad, ya que mis conversaciones con Unión estaban avanzando y era lo que yo quería”.

Mario Larenas jugará en Atlético Colina este 2026/Photosport

Publicidad

Publicidad

“Decidí darle prioridad a eso. De hecho, yo tenía todo armado para estar ahí. Y a última hora, terminando la segunda fecha, casi empezando la tercera, hablé con Lucho (Luis) Pavez, el gerente, y me dijo que ya habían cerrado el plantel”.

Asimismo, el jugador señaló que le ha sorprendido el plantel de Colina. “El equipo juega bien porque el año pasado salieron campeones y la mayoría se quedó”.

“A pesar de que es de una división inferior a la que participé el año pasado, es un club que tiene de todo, incluso tiene prestaciones que Antofagasta no tenía. Me parece que están todos muy enfocados en que salga bien la participación en Segunda División de este año”.

Publicidad