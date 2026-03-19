Luego de que Gonzalo Castellani terminó su contrato con Colo Colo, volvió al club de sus amores: Ferro Carril Oeste. Pero esa aventura terminó mucho antes de lo esperado. Y de la peor forma posible. Con un enfrentamiento con el director técnico Alfredo Grelak.

Un cruce que incluso derivó en graves rumores de un lío de faldas. Y terminó en la rápida desvinculación de Castellani en Ferro. Al tiempo, el experimentado volante argentino fichó en la Unión Española. Fue parte del plantel de los hispanos en el descenso a la Primera B del fútbol chileno.

Tras eso, el otrora mediocampista del Villarreal y Boca Juniors regresó al Verdolaga. Nuevamente empezó un periplo en el club de sus amores. “Lo hablé personalmente con él y el director deportivo. Lo que había pasado y lo que surgió contra San Miguel me hacía cargo”, expuso Castellani en El Ascenso x3.

Gonzalo Castellani fue importante en el plantel de Jorge Almirón que fue campeón en 2024. (Eduardo Fortes/Photosport).

“Decía que a partir de eso iba a tomar una medida. Vi cosas peores en el fútbol, pero la decisión a nivel dirigencial fue rescindirme. Sentía, viendo el diario del lunes, que quizás fue más un capricho de los dirigentes traerme que del cuerpo técnico por cómo me trató”, agregó Castellani.

Castellani fue de los experimentados que afrontó el descenso de Unión Española en 2025. (Felipe Zanca/Photosport).

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Aunque el ex Unión La Calera se apresuró en aclarar esa parte de los dichos. “No me trató mal, me trataba como uno más. El club no me hizo un favor de venir y decir ‘está tirado, no puede jugar”, acusó Gonzalo Castellani, quien el 10 de agosto cumplirá 39 años.

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Gonzalo Castellani revive la herida en Ferro post Colo Colo

Hoy en día la salida de Colo Colo y el posterior paso de Gonzalo Castellani a Ferro Carril Oeste quedó como parte del anecdotario. El avezado centrocampista está de regreso tras una polémica que parece enterrada. Aunque no totalmente en el olvido.

“No quería favores, venía de competir en un club muy grande como Colo Colo, competir con jugadores de mucha trayectoria, jugar Libertadores. Volví al club por sentimiento”, aclaró Castellani, siempre en esta charla con Ascenso x3 en la que habló de un nuevo ciclo en el equipo que lo vio nacer.

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Por lo pronto, Ferro Carril Oeste afina detalles para recibir a Los Andes en la sexta fecha de la Primera Nacional, la segunda categoría del fútbol argentino, donde marchan en el 10° lugar con 5 puntos en cuatro partidos. Aquel partido ante el Milrayitas se disputará el 21 de marzo a las 19 horas.

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Ferro Carril Oeste está a cuatro puntos del líder en la tabla de la Primera Nacional de Argentina.

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