Gonzalo Castellani es un jugador que tuvo un importante paso por el fútbol chileno y que ahora está a punto de dar un nuevo giro a su carrera, regresando a Ferro Carril Oeste.

El volante argentino de 38 años todavía no tiene ganas de colgar los botines. En el 2025 vivió una temporada compleja, por lo que ahora busca una nueva oportunidad profesional. Fue ahí donde apareció un viejo amor en su horizonte futbolístico.

Castellani vuelve a Ferro

Gonzalo Castellani comenzó su carrera en Ferro Carril Oeste, pero sus grandes condiciones lo llevaron al Villarreal de España. Boca Juniors, Lanús, Atlético Nacional y San Lorenzo fueron algunos de sus clubes antes de arribar a Chile, a Unión La Calera.

En 2024, Castellani llegó de emergencia a Colo Colo y terminó siendo campeón, con una increíble remontada a Universidad de Chile en la Liga de Primera. En 2025 regresó a su querido Ferro Carril Oeste, pero debido a diferencias con el DT terminó saliendo solo unos meses después.

Llegó a Unión Española y su destino no mejoró, ya que terminó perdiendo la categoría con los Hispanos. Ahora cuando su futuro estaba en el aire, Gonzalo Castellani sorprendió a todos y regresó al equipo que lo formó y que hoy milita en la segunda división de Argentina.

“El mediocampista de 38 años surgido del club y de último paso por Unión Española, regresa para sumarse a la pretemporada. Firmó contrato hasta diciembre de 2026″, escribieron en sus redes sociales el club argentino.

De esta manera, Gonzalo Castellani se despide del fútbol chileno luego de ser capitán de Unión La Calera, campeón con Colo Colo y haber descendido con Unión Española. El volante regresa al equipo de sus amores y que le permitió tener una exitosa carrera deportiva.