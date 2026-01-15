Miguel Ramírez habló por primera vez del descenso duplicado a la Primera B que vivió en 2025. Comenzó la campaña al mando de la Deportes Iquique y también dirigió a la Unión Española. Los dos equipos que perdieron la categoría en la élite del fútbol chileno.

En su visita al panel de Todos Somos Técnicos, el Cheíto Ramírez fue consultado abiertamente por si fue un error tomar la conducción de los hispanos tras su torcido inicio en los Dragones Celestes. “No me arrepiento. Ha sido aprendizaje”, admitió el Cheíto.

Agregó que “en Unión Española conocí gente muy valiosa: los cancheros, utileros, médicos, kinesiólogos. Sabino (Aguad), que estuvo constantemente con nosotros. Santiago Perdiguero también en la última parte. Siempre tuvimos respaldo y ayuda”. Con los dirigentes sus referencias fueron opuestas para el plantel.

Miguel Ramírez en la Unión Española. (Felipe Zanca/Photosport).

“No me puedo arrepentir de algo que es la ley de la vida. Hay que caerse para seguir avanzando, es difícil seguir creciendo sólo con triunfos. Hay que perder también. Cometí muchos errores, tomé malas decisiones. Por algo debe ser”, afirmó el estratego, quien en su bitácora tiene pasos por Santiago Wanderers, San Luis de Quillota y O’Higgins de Rancagua.

Miguel Ramírez piensa que será difícil volver a dirigir tras el doble descenso a Primera B

Miguel Ramírez tiene clarísimo que no será fácil que le den otra oportunidad en el fútbol profesional tras haber dirigido en los dos equipos que bajaron a la Primera B. “Lo que me duele es que digan que producto de esas decisiones contribuí al descenso de dos equipos”, admitió.

“Eso a uno le llega. Hay que sanar, la vida continúa. Seguramente Iquique y Unión subirán a primera división”, manifestó Ramírez, otrora central de Colo Colo cuando los albos ganaron la Copa Libertadores. Una experiencia dolorosa que deberá digerir para mejor.

Miguel Ramírez en el Santa Laura. (Felipe Zanca/Photosport).

Tiene esa motivación, pero reconoce las dificultades. “Creo que pasará un tiempo para dirigir. No será fácil y lo tengo claro. Pero ha sido un año de aprendizaje. Esto sin duda me ayudará a tomar mejores decisiones”, sentenció el Cheíto en su visita al programa estrella de TNT Sports.

