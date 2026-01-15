Tras dirigir a Deportes Iquique y también Unión Española en el mismo año, Miguel Ramírez habló de su experiencia con los equipos descendidos. El DT había estado fuera de la órbita y apareció en TNT Sports para hacer sus descargos.

Fue ahí donde le preguntaron por su paso por los hispanos, apuntando a que tempranamente perdió a Franco Torgnascioli, experimentado portero que dejó el equipo. Cheíto fue claro sobre la falta de madurez que tuvo en el equipo rojo.

“En la experiencias que tuvimos en los equipos, siempre nuestro trabajo fue respaldado y reforzado por jugadores de experiencia. Crecí como jugador con los mayores que eran los líderes que llevan el carro, ejemplos de trabajo y exigencias”, partió diciendo.

Miguel Ramírez repasa al plantel de Unión Española

Al recordar su paso por Unión Española, Miguel Ramírez apeló a la mala campaña por la falta de gente de experiencia. En dichos al programa Todos Somos Técnicos, el DT no se guardó nada.

Miguel Ramírez y su polémico paso por Santa Laura /Photosport

“Si yo como viejo me exijo, puedo exigirle al resto para que se entrene de buena manera. Pero si yo como líder, me entreno cuando quiero y saco la vuelta, no tengo la capacidad para exigirle al resto”, lanzó.

Fue ahí que apuntó directamente al equipo hispano. Ramírez aclaró que “en todos los equipos tuve esos líderes y lamentablemente en Unión Española faltaron esos líderes”.

Miguel Ramírez fue cesado de Deportes Iquique entrado el primer semestre del 2025 y rápidamente recaló en Unión Española. Dejó el equipo a dos fechas del final, donde finalmente ambos clubes bajaron a Primera B.