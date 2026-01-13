Ganó 15 títulos, fracasó en Unión Española y ahora toma drástica decisión: “Hay cansancio mental”

El año 2025 de Unión Española difícilmente será olvidado por los hinchas hispanos. Es que lo que prometía ser una campaña histórica con la disputa de la Copa Sudamericana, terminó de la peor forma: con el descenso a la Primera B.

Temporada en la que hasta los refuerzos no resultaron como se imaginaban. Es que la dirigencia apostó por un experimentado delantero como Matías Suárez. El trasandino llegó con el cartel de tener 15 títulos y una experimentada carrera con pasos por Belgrano, Anderlecht y River Plate.

Pero el destino dijo otra cosa y solo alcanzó a estar hasta mitad de año. En total disputó ocho partidos y marcó solo un gol de penal a Ñublense. Lo que avecinaba un desenlace peor para los hispanos, que sin a final de año bajaron con Iquique. Por lo que el 2026 tendrá que luchar por el retorno a primera.

¿Por qué se retira Matías Suárez?

Tras quedar libre y cerrar su etapa en Unión Española, Matías Suárez siguió entrenando pero de forma independiente. Incluso participó en la Copa Potrero en Argentina, evidenciando que estaba en condiciones de extender su carrera.

Matías Suárez puso fin a su carrera como futbolista profesional. Brilló en River Plate, mientras que en Unión Española no estuvo ni cerca de su mejor rendimiento.

Incluso Racing de Córdoba había intentado sumarlo para la campaña del 2026 en el ascenso trasandino. Sin embargo, el delantero decidió ponerle fin a su carrera a los 37 años.

“Cuesta decirlo, pero es lo mejor. Ya tomé la decisión. Por eso le dije que no a Racing. Se merece un mejor jugador. Yo no me veía ahí, hace seis meses que no juego. Estoy decidido que me voy a retirar”, confesó a El Doce.

Incluso el delantero reveló que en su mente ya no está la cancha y que ya dio por cerrada su carrera para colgar los botines de forma definitiva. “Hay cansancio mental, también tengo problemas a mi rodilla. Habían varios equipos para seguir jugando. Pero ahora hay que disfrutar de otras cosas”, sentenció.

