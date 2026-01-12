Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Mercado

Se arma con todo: Unión Española oficializa su séptimo refuerzo en este mercado de fichajes en la B

El cuadro hispano quiere hacer lo más corta posible su estadía en la división de plata del fútbol chileno, fichando varios jugadores en este mercado.

Por Patricio Echagüe

Sigue a Redgol en Google!
Unión Española ha sumado varios nombres en este mercado.
© Photosport.Unión Española ha sumado varios nombres en este mercado.

Unión Española sigue rearmándose tras su traumático descenso a la Primera B en la temporada pasada. Los hispanos quieren que se su paso por el ascenso sea rápido y por lo mismo ya han fichado bastantes nombres en este mercado de fichajes.

A la escuadra de Independencia ya llegaron Emiliano Vecchio, Patricio Rubio, Julio Fierro, Mitchell Wassenne, William Machado y Martín Ormeño. Y ojo, que los hispanos van por más para armar un equipo potente que luche por el regreso a Primera.

Por lo mismo en las últimas horas el cuadro dirigido por Gonzalo Villagra oficializó a su séptimo refuerzo en este mercado. Llega desde Deportes Concepción e involucra a otro jugador que partió al cuadro de la octava región.

U. Española celebra el fin de una larga pesadilla: el estadio Santa Laura tiene nueva cancha

ver también

U. Española celebra el fin de una larga pesadilla: el estadio Santa Laura tiene nueva cancha

Unión Española ficha a su séptimo refuerzo en este mercado

El elenco de Independencia oficializó como refuerzo al volante argentino Ulises Ojeda, quien con 30 años llega a préstamo desde el León de Collao hasta el término de esta temporada 2026.

Con esta imagen Unión Española oficializó el arribo de Ulises Ojeda como flamante refuerzo.

Con esta imagen Unión Española oficializó el arribo de Ulises Ojeda como flamante refuerzo.

“Ulises Ojeda es nuevo jugador de Unión Española. El volante ofensivo argentino, que también puede desempeñarse como extremo, llega a préstamo desde Deportes Concepción para reforzar el ataque hispano hasta final de temporada”, detallaron los hispanos en sus redes sociales.

Publicidad
Pato Rubio y su clave para liderar a UE al ascenso: “Me falta disfrutar más, soy medio cascarrabias”

ver también

Pato Rubio y su clave para liderar a UE al ascenso: “Me falta disfrutar más, soy medio cascarrabias”

Este fichaje es parte de la operación que involucró también el traspaso de Brayan Vejar a Deportes Concepción. Con esto, el Rojo suma un nombre de experiencia en delantera que puede aportar mucho en una división en la que pudo destacar bastante en el 2025 con 6 goles y 2 asistencias en 40 partidos oficiales.

Lee también
Ortiz no lo quiso, estuvo listo en Unión pero ficha por otro club en la Primera B
Colo Colo

Ortiz no lo quiso, estuvo listo en Unión pero ficha por otro club en la Primera B

UE por fin recupera el pasto: así quedó la nueva cancha de Santa Laura
Chile

UE por fin recupera el pasto: así quedó la nueva cancha de Santa Laura

Lo quiso Colo Colo, descendió con Unión Española y llega a La Serena
Mercado de fichajes 2026

Lo quiso Colo Colo, descendió con Unión Española y llega a La Serena

"Era vital, joven...": Mario Soto recuerda la memoria de su hijo fallecido
Chile

"Era vital, joven...": Mario Soto recuerda la memoria de su hijo fallecido

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo