Unión Española sigue rearmándose tras su traumático descenso a la Primera B en la temporada pasada. Los hispanos quieren que se su paso por el ascenso sea rápido y por lo mismo ya han fichado bastantes nombres en este mercado de fichajes.

A la escuadra de Independencia ya llegaron Emiliano Vecchio, Patricio Rubio, Julio Fierro, Mitchell Wassenne, William Machado y Martín Ormeño. Y ojo, que los hispanos van por más para armar un equipo potente que luche por el regreso a Primera.

Por lo mismo en las últimas horas el cuadro dirigido por Gonzalo Villagra oficializó a su séptimo refuerzo en este mercado. Llega desde Deportes Concepción e involucra a otro jugador que partió al cuadro de la octava región.

Unión Española ficha a su séptimo refuerzo en este mercado

El elenco de Independencia oficializó como refuerzo al volante argentino Ulises Ojeda, quien con 30 años llega a préstamo desde el León de Collao hasta el término de esta temporada 2026.

Con esta imagen Unión Española oficializó el arribo de Ulises Ojeda como flamante refuerzo.

“Ulises Ojeda es nuevo jugador de Unión Española. El volante ofensivo argentino, que también puede desempeñarse como extremo, llega a préstamo desde Deportes Concepción para reforzar el ataque hispano hasta final de temporada”, detallaron los hispanos en sus redes sociales.

Este fichaje es parte de la operación que involucró también el traspaso de Brayan Vejar a Deportes Concepción. Con esto, el Rojo suma un nombre de experiencia en delantera que puede aportar mucho en una división en la que pudo destacar bastante en el 2025 con 6 goles y 2 asistencias en 40 partidos oficiales.