Al fin. Después de mucho tiempo el estadio Santa Laura de Unión Española vuelve a lucir verde y con una alfombra de pasto. Y fue el mismo cuadro de Independencia el que entregó detalles y fotos del campo de juego.

“Informamos a nuestros hinchas y a la opinión pública que ha concluido exitosamente la primera etapa del proceso de cambio de césped del Estadio Santa Laura“, publicó UE en sus redes sociales junto a dos imágenes de la nueva cancha.

Agregaron que “esta fase consideró las labores iniciales de retiro del pasto antiguo, preparación de la superficie y reposición de la carpeta de césped natural, constituyendo un hito relevante dentro del plan de renovación del campo de juego, el cual continuará desarrollándose conforme a la planificación establecida”.

“Seguimos avanzando para contar con una cancha en perfectas condiciones, junto a las nuevas luminarias, de cara a la temporada 2026”, sentenciaron.

Adiós a la chacra en Santa Laura

Cabe recordar que hasta hace sólo un par de semanas la cancha del estadio Santa Laura lucía en pésimas condiciones, para luego verse sólo tierra con el proceso de retiro del césped.

Así luce la nueva cancha del estadio Santa Laura.

Asimismo, hace poco la misma Unión Española terminó de instalar las nuevas torres de iluminación, en proceso de instalación de los respectivos focos y el sistema eléctrico de los mismos.

Unión Española, acostumbrada a tener siempre en perfecto estado una de las canchas más ocupadas del país, cayó en una verdadera pesadilla a principios de julio de 2022, luego de disputarse el recordado partido de rugby en una lluviosa jornada. Desde entonces la cancha nunca volvió a ser la misma.

De esta forma, Unión Española empieza a ultimar detalles para tener en regla la casa de cara al inicio de la Primera B. Tras perder la categoría la misión de los hispanos será conseguir lo antes posible el ascenso.

