Unión Española busca dejar atrás un horroroso 2025 donde perdieron la categoría y disputarán el campeonato de ascenso este año. Por lo mismo, con el objetivo de volver a Primera, el cuadro hispano anunció al nuevo jugador que se suma para proteger el arco.

A través de sus redes, el equipo confirmó el fichaje de Martín Rodríguez, portero uruguayo de 36 años que vivirá su primera experiencia en Chile. “El guardameta uruguayo cuenta con una dilatada carrera profesional, defendiendo clubes en Uruguay, Colombia, Brasil y Paraguay”.

“Llega a Independencia procedente de Club Guaraní, para aportar experiencia, seguridad y liderazgo al equipo. ¡Bienvenido al Rojo!”.

La carrera de Martín Rodríguez

El portero inició su carrera en Wanderers de la liga uruguaya donde estuvo hasta el 2014, pero sumando un breve regreso en la temporada 2017, para luego pasar por clubes como Juventud, Racing de Montevideo y Nacional.

El 2026 tuvo un paso por Deportivo Pereira de Colombia, para luego pasar por otros clubes fuera de Uruguay. El 2019 se suma a la liga brasileña donde ficha por el Vitória, para luego pasar por Operário y Santa Cruz. En la temporada 2023 fichó por Guaraní de la Liga Paraguaya y este 2026 llega a la Primera B chilena.

A nivel de selección, con Uruguay el portero fue parte del Mundial Sub-20 en 2009 y del Campeonato Sudamericano Sub-20 en 2009. También con la albiceleste se llevaron el bronce en los Juegos Panamericanos 2011.

Unión Española va por el ascenso

Tras un duro descenso, el histórico club busca su regreso a Primera División, por lo que se reforzó y anunció las llegadas de Mitchell Wassenne, Julio Fierro, Martín Ormeño, William Machado, Ulises Ojeda, José Aja y Patricio Rubio.

Emiliano Vecchio también se sumaba a esta temporada, pero tras una inesperada polémica fue desvinculado.

