Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Noticias

Tras una década en el club, jugador se despide de Audax Italiano: “Tendrás tu revancha”

A través de una publicación en sus redes sociales, el jugador confirmó su salida de la escuadra.

Por Andrea Petersen

Sigue a Redgol en Google!
A través de sus redes el jugador se despidió del equipo.
© JAVIER SALVO/PHOTOSPORTA través de sus redes el jugador se despidió del equipo.

Luego de 10 años militando en el equipo, el delantero Javier Quiñones confirmó su salida de Audax Italiano a través de sus redes sociales. El jugador, formado en la cantera del club audino, compartió un emotivo comunicado, donde incluso Esteban Matus alzó la voz.

El jugador de 23 años jugó los últimos años a préstamo pasando por clubes como Limache, Melipilla y Trasandino, con este último anotó 10 goles en 19 partidos en el campeonato de Segunda División. “Me toca despedirme después de 10 años de este club al que llegué a los 14″.

“Quisiera agradecer a cada una de las personas que conforman el club: tías del aseo, de la cocina, utileros, cancheros, guardias, staff, tías de la pensión y cada cuerpo técnico con quien me tocó estar desde cadetes hasta el plantel profesional. Gracias Audax por permitirme cumplir mi sueño más grande”.

En la publicación, Esteban Matus, una de las grandes figuras del cuadro de La Florida, también se despidió del jugador. “Tendrás tu revancha en Primera División, hermano mío, donde te mereces estar y hacer lo que mejor sabes: marcar goles”, comentó el jugador.

Audax Italiano suma a inesperado refuerzo para esta temporada: “No estaba considerado”

ver también

Audax Italiano suma a inesperado refuerzo para esta temporada: “No estaba considerado”

La salida de Quiñones de Audax

Según revela el medio Tano Noticias, el jugador no fue convocado a pretemporada en Talca. “Y en los amistosos que realizó Audax en Ciudad de Campeones no vio acción”.

Además, agregan que jugador mantenía contrato vigente con la escuadra hasta el 2027. “Es por ello, que desde el club tomaron la decisión de rescindir contrato con el futbolista”.

Publicidad
Javier Quiñones se despide de Audax. /Photosport

Javier Quiñones se despide de Audax. /Photosport

La nueva temporada de la Liga de Primera

Además de la salida de Quiñones, el equipo enfrentó las salidas de Jorge Espejo, Germán Guiffrey, Luis Riveros, Eduardo Vargas y Leonardo Valencia.

Por lo mismo, el cuadro anunció las llegadas de nuevas figuras para reforzarse entre ellas Favian Loyola, Martín Ballesteros, Rodrigo Cabral, Diego Coelho, Marcelo Ortiz y Pedro Garrido.

Publicidad
Lee también
La drástica medida de la U contra violentos en Estadio Nacional
U de Chile

La drástica medida de la U contra violentos en Estadio Nacional

¿Cuándo juega Chile vs. Colombia? Sudamericano Femenino Sub 20
Selección Chilena

¿Cuándo juega Chile vs. Colombia? Sudamericano Femenino Sub 20

Massú saca a Garin como titular en la Davis y sorprende con su reemplazo
Tenis

Massú saca a Garin como titular en la Davis y sorprende con su reemplazo

Iquique golpea el mercado y ficha a ex arquero de la selección chilena
Chile

Iquique golpea el mercado y ficha a ex arquero de la selección chilena

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo