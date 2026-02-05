Luego de 10 años militando en el equipo, el delantero Javier Quiñones confirmó su salida de Audax Italiano a través de sus redes sociales. El jugador, formado en la cantera del club audino, compartió un emotivo comunicado, donde incluso Esteban Matus alzó la voz.

El jugador de 23 años jugó los últimos años a préstamo pasando por clubes como Limache, Melipilla y Trasandino, con este último anotó 10 goles en 19 partidos en el campeonato de Segunda División. “Me toca despedirme después de 10 años de este club al que llegué a los 14″.

“Quisiera agradecer a cada una de las personas que conforman el club: tías del aseo, de la cocina, utileros, cancheros, guardias, staff, tías de la pensión y cada cuerpo técnico con quien me tocó estar desde cadetes hasta el plantel profesional. Gracias Audax por permitirme cumplir mi sueño más grande”.

En la publicación, Esteban Matus, una de las grandes figuras del cuadro de La Florida, también se despidió del jugador. “Tendrás tu revancha en Primera División, hermano mío, donde te mereces estar y hacer lo que mejor sabes: marcar goles”, comentó el jugador.

La salida de Quiñones de Audax

Según revela el medio Tano Noticias, el jugador no fue convocado a pretemporada en Talca. “Y en los amistosos que realizó Audax en Ciudad de Campeones no vio acción”.

Además, agregan que jugador mantenía contrato vigente con la escuadra hasta el 2027. “Es por ello, que desde el club tomaron la decisión de rescindir contrato con el futbolista”.

Javier Quiñones se despide de Audax. /Photosport

La nueva temporada de la Liga de Primera

Además de la salida de Quiñones, el equipo enfrentó las salidas de Jorge Espejo, Germán Guiffrey, Luis Riveros, Eduardo Vargas y Leonardo Valencia.

Por lo mismo, el cuadro anunció las llegadas de nuevas figuras para reforzarse entre ellas Favian Loyola, Martín Ballesteros, Rodrigo Cabral, Diego Coelho, Marcelo Ortiz y Pedro Garrido.

