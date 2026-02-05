Es tendencia:
Selección Chilena

Chile vs. Colombia: Cuándo juegan, a qué hora y dónde ver el Sudamericano Femenino Sub 20

La Roja cayó ante Paraguay pero se prepara para su siguiente desafío.

Por Franccesca Arnechino

El próximo partido de Chile en el Sudamericano Femenino Sub 20.
La Roja femenina Sub 20 arrancó con el pie izquierdo su participación en el Sudamericano tras sufrir una contundente derrota por 4-0 ante Paraguay, en un duelo disputado en Villa Elisa.

El estreno fue cuesta arriba de principio a fin y dejó al equipo chileno obligado a reaccionar si quiere seguir en carrera rumbo al Mundial de Polonia. Con este resultado, Chile quedó en el fondo del Grupo A sin puntos y con diferencia de -4, luego del triunfo 2-0 de Venezuela sobre Uruguay.

¿Cuándo juega Chile vs. Colombia y dónde ver EN VIVO?

El próximo desafío para las dirigidas por Nicolás Bravo será este viernes 6 de febrero, a las 18:00 horas, frente a Colombia en el Estadio Emiliano Ghezzi de Asunción.

Los partidos de La Roja en este certámen, los podrás ver a través de la señal de Canal 13 EN VIVO por todas sus plataformas.

Sudamericano Femenino Sub 20: La Roja pierde y así queda la tabla de posiciones

Tabla de posiciones del Grupo A del Sudamericano Sub 20

POSCLUBPJGEPGFGCDGPTS
1Paraguay sub-2011004043
2Venezuela sub-2011002023
3Colombia sub-2000000000
4Uruguay sub-20100102-20
5Chile sub-20100104-40
