La Roja femenina Sub 20 arrancó con el pie izquierdo su participación en el Sudamericano tras sufrir una contundente derrota por 4-0 ante Paraguay, en un duelo disputado en Villa Elisa.
El estreno fue cuesta arriba de principio a fin y dejó al equipo chileno obligado a reaccionar si quiere seguir en carrera rumbo al Mundial de Polonia. Con este resultado, Chile quedó en el fondo del Grupo A sin puntos y con diferencia de -4, luego del triunfo 2-0 de Venezuela sobre Uruguay.
¿Cuándo juega Chile vs. Colombia y dónde ver EN VIVO?
El próximo desafío para las dirigidas por Nicolás Bravo será este viernes 6 de febrero, a las 18:00 horas, frente a Colombia en el Estadio Emiliano Ghezzi de Asunción.
Los partidos de La Roja en este certámen, los podrás ver a través de la señal de Canal 13 EN VIVO por todas sus plataformas.
Tabla de posiciones del Grupo A del Sudamericano Sub 20
|POS
|CLUB
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|PTS
|1
|Paraguay sub-20
|1
|1
|0
|0
|4
|0
|4
|3
|2
|Venezuela sub-20
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|2
|3
|3
|Colombia sub-20
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Uruguay sub-20
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|5
|Chile sub-20
|1
|0
|0
|1
|0
|4
|-4
|0