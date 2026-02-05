En diciembre del 2025, la FIFA notificó al cuadro ecuatoriano de la Liga Deportiva Universitaria de Quito que quedaba inhabilitado de realizar fichajes por los próximos tres períodos de pases, a raíz de una millonaria deuda que tenía con Palestino.

La misma consistía en el pago de la tercera y última cuota de la contratación del mediocampista Fernando Cornejo, la cual debió cancelarse en septiembre de 2025 y al no ocurrir, el cuadro árabe fue hasta Zurich para cobrar esa importante suma de dinero.

Eran US$300 mil dólares que finalmente Palestino podrá cobrar de parte de la Liga de Quito, a los que se sumarán recargos establecidos en el contrato. Un pago que le permitirá al equipo de Tiago Nunes poder inscribir oficialmente su bombástica contratación.

Palestino cobra millonaria deuda a Liga de Quito

Según expresó la defensa del cuadro árabe, compuesta por los abogados Javier Gasman y Eduardo Carlezzo, “la FIFA acogió íntegramente nuestra posición y confirmó el incumplimiento contractual. Este fallo no solo ordena el pago total de la tercera cuota adeudada, sino que además reconoce una multa y un interés significativo a favor del club“.

Lo más positivo que tiene la situación para Liga de Quito es que al pagar esta deuda, podrá finalmente inscribir al delantero brasileño Deyverson, que llegó al club como su refuerzo estrella para buscar la Copa Libertadores 2026.

Tras esta victoria, en Palestino irán más allá y buscarán cobrar “la deuda que mantiene Atlético Mineiro en el traspaso del jugador Iván Román, club que se ha portado de muy mala forma y hasta el momento no nos ha pagado ni un solo dólar”, según expresó su presidente Jorge Uauy.

