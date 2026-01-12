Lucas Assadi es uno de los hombres del momento en Universidad de Chile. El canterano es la gran venta que pueden tener los azules en este mercado de fichajes y por lo mismo ha sido el protagonista de varios rumores en este periodo.

Atlético Mineiro de Brasil aparece como su destino más seguro, pero todavía no hay nada oficial en torno a su partida. Es más, de momento todo han sido tratativas, con el jugador todavía perteneciendo a la escuadra universitaria.

La gran traba para sellar su venta es que el club brasileño quiere pagar su pase en cómodas cuotas, algo que en la U simplemente no quieren. Y ojo, que ya hay un tercero en esta historia advirtiendo a los azules de lo que pasará si aceptan un trato de ese tipo.

Palestino advierte a la U de negociar con Atlético Mineiro

Así lo dejó en claro Jorge Uauy, presidente de Palestino, quien en charla con El Mercurio aseguró que “me parece un descaro. Atlético Mineiro mantiene una deuda con nosotros por US$ 1,5 millones. Cuando vendimos a Román se pactaron tres cuotas y dos de ellas ya están vencidas”.

Lucas Assadi es el gran valor que tiene Universidad de Chile en este mercado de fichajes de inicios de año. | Foto: Photosport.

“Ya interpusimos una demanda a la FIFA y la resolución está por salir. Esto lo hicimos antes con Liga Deportiva Universitaria de Quito y a ellos les prohibieron contratar jugadores”, agregó el dirigente.

En ese sentido, el timonel del cuadro árabe afirmó que “no creo que le paguen al contado a la U, por lo que van a tener el mismo problema de cobro”.

Los números de Lucas Assadi en Universidad de Chile

El formado en casa jugó en el pasado 2025 un total de 30 compromisos, siendo 16 por la Liga de Primera, siete en Copa Sudamericana, cinco en Copa Chile, uno en la Copa Libertadores y uno en la Supercopa. Anotó once goles y dio seis asistencias en 1728 minutos de acción.

