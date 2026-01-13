Mientras se sigue armando como campeón del fútbol chileno, en Coquimbo Unido presentaron a su último refuerzo, por ahora. Se trata de Benjamín Gazzolo, quien llega a reemplazar a Bruno Cabrera.

El defensa dejó Huachipato y fue presentado como fichaje estelar en el puerto, respaldado en una larga trayectoria con los acereros. Fue ahí donde los hinchas más optimistas del pirata se ilusionaron con otro ex siderúrgico: Felipe Loyola.

El Pipe está lejos de verse afectado por su caída en el fichaje con el Santos de Brasil y se mostró feliz en redes sociales. Es más, le dedicó emotivo mensaje a su ex compañero y el pueblo coquimbano.

Felipe Loyola y la ilusión en Coquimbo

Felipe Loyola posteó un mensaje en redes sociales en la cuenta oficial de Coquimbo Unido. Tras cartón, los hinchas se ilusionaron y lo pidieron como refuerzo en el aurinegro.

“Mucho éxito en este nuevo paso mi hermano. Con tu garra, te ganas el cariño del puerto”, tecleo el seleccionado nacional. Tras eso los hinchas le respondieron, pidiéndolo como refuerzo.

Felipe Loyola compartió camarín con Benjamín Gazzolo en Huachipato, previo a partir a Independiente de Argentina. El defensa siguió en el sur y ahora recaló en los piratas como refuerzo estelar.

Por ahora Hernán Caputto se sigue armando en todas sus líneas, con nombres como Gazzolo, Matías Fracchia, Guido Vadalá, Lucas Pratto y Luis Riveros. Además, Dylan Glaby volvió de préstamo.

