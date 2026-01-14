Enzo Hoyos mantiene contrato vigente con Deportes Iquique, pero luego del descenso emigró a Argentina, donde una foto suya se viralizó en plena pretemporada de su nuevo club. El volante ofensivo de 25 años desembarcó en Ferro Carril Oeste.

Y mientras se pone a punto con sus compañeros, una imagen suya dio vueltas las redes en el vecino país. Muchos usuarios de X repararon en el estado físico de Hoyos. Pero claramente se trataba de una fotografía alterada. “Obvio que está editada”, manifestó el ex Chacarita Juniors a Ferroweb.

“Yo me cago de risa, sé lo que soy. Demostraré en la cancha. Los hginchas conocerán de a poco cómo soy dentro y fuera de la cancha. Me estoy preparando muy bien”, aseguró el oriundo de José Carlos Paz, quien disputó 66 partidos en los Dragones Celestes.

Tweet placeholder

En Chile Hoyos anotó siete goles y regaló nueve asistencias. Tuvo más para defender su condición física. “Esa foto está editada, pero hay que tomársela con humor. Después tengo que demostrar en la cancha, lo que más sé hacer”, manifestó el argentino. Sabe que el rendimiento será todo.

Enzo Hoyos le ganó un duelo a Óscar Opazo en el Tierra de Campeones. (Johan Berna/Photosport).

“Estoy contento de venir a un gran club. Estamos haciendo una linda pretemporada. El plantel me recibió muy bien, de la mejor manera. Nos estamos preparando para este campeonato que será muy duro”, anticipó Enzo Hoyos sobre la Primera Nacional, segunda categoría trasandina.

Enzo Hoyos no es el único jugador de Iquique que salió a préstamo, pero a diferencia de su ex compañero Steffan Pino, pasó a Ferro de Argentina. Un tradicional club que incluso llegó a ser campeón de primera división bajo la tutela de Carlos Timoteo Griguol en 1982.

Enzo Hoyos celebra uno de los goles que anotó para Iquique. (Alex Diaz/Photosport).

Por cierto, el ex jugador de los Dragones Celestes se presentó para sus nuevos hinchas. “Soy volante ofensivo, puedo jugar delante de interno o también de enganche”, dijo sobre las posiciones que puede ofrecerle al DT del Verdolaga, Sergio Rondina.

Tweet placeholder

“Mis cualidades son agarrarla, pararla e ir para adelante. Lo único es encarar para adelante y patear al arco”, cerró Enzo Hoyos, quien espera comenzar bien la campaña 2026: el inicio del torneo será el 8 de febrero ante San Telmo en condición de visitante.

